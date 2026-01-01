阪神は新戦力の補強として、今オフは４人の外国人を獲得した。逆に支配下登録の外国人で残留したのはドリスだけ。残留交渉を続けていたデュプランティエをはじめ、ヘルナンデスやネルソンなどとは契約を結ばなかった。

では、４人の新助っ人に求められる役割は何なのか。まず、キャム・ディベイニー内野手（２８）＝前パイレーツ＝は遊撃手のレギュラー候補として期待される。昨季、マイナーでは打率・２６６、２０本塁打、６６打点。通算でも８５本塁打とパワーもある。

なんと言っても、守備が最大の魅力だ。本職は遊撃で内野の全ポジションを守り、左翼の経験もある。竹内球団副本部長は「肩が強くハンドリングも柔らかい。守備でもチームに貢献してくれる」と話した。

チームの遊撃手は併用が続いた。木浪や小幡が中心で、２５年は熊谷も台頭。高寺や２軍では山田なども控えるが、確立されていない。ディベイニーが定位置をつかむことになれば選手層は厚くなり、魅力的なオーダーを組むことができる。

そして、投手陣は３人が新たに加わる。まず、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝。最速１５６キロの本格派左腕で先発として期待される。昨季はブルージェイズで６試合に投げ、３勝３敗、防御率６・６６の成績だった。３Ａでは１７試合で２勝３敗、防御率３・７８。６４回１／３を投げ、イニングを上回る６８三振を奪った。

「左の先発投手として期待をしております。ストレートも速いですし、変化球も多彩。打ち取り方も分かっている」と竹内球団副本部長。左の先発は大竹や高橋、伊藤将などがいるが、１年間ローテを守った選手はいなかった。ルーカスの加入で競争も激しくなりそうだ。

２人目はカーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝。身長２０３センチの超大型右腕だ。デュプランティエが退団となり、右の先発候補として期待される。昨季はマイナーで３チームを渡り歩き、計２６試合（１９先発）に投げ、７勝８敗、防御率５・２２の成績。まだ２７歳と若く、未知の可能性を秘めている。

竹内球団副本部長は「リリースの高さが有効になるんじゃないか。角度のあるボールで速い球を投げられる。なかなか日本のピッチャーにはいないタイプ」と先発ローテ入りにも期待していた。

最後はダウリ・モレッタ投手（２９）＝前パイレーツ＝。最速１５９キロの直球と不規則に変化する“魔球スライダー”が武器だ。藤川監督が課題の一つに挙げていたのが右のリリーフの整備。メジャー通算１１２試合の登板で奪三振率は１０・６５と経験も実績も兼ね備えている。

竹内球団副本部長は「メジャーでの経験もあり、中継ぎ投手としての経験は豊富です。来季はチームでも主に中継ぎとして大事な場面で登板し、チームの勝利に貢献してくれると期待しています」と期待。モレッタが思い通りの活躍をすれば、守護神の岩崎やセットアッパーの石井、及川らとともに強力なブルペン陣を形成できる。

チームは連覇を目指す中、課題を埋めるための補強に着手した。助っ人が期待通りに働けば、間違いなく２５年以上の強さを誇る。もちろん、この外国人たちに負けじと競争が生まれることで底上げにもなる。この４選手がどんな風を吹き込むかに注目だ。