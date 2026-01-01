阪神の佐藤輝明内野手（２６）が、デイリースポーツの新春インタビューに応じた。本塁打王と打点王の２冠を獲得するなどの大活躍で、セ・リーグＭＶＰに輝いた昨季の振り返りに加え、３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）への思いなど、連覇と日本一奪還を狙う２０２６年のシーズンに向けて、虎の主砲が率直な思いを語った。

−昨季は本塁打と打点の２冠。チームもリーグ優勝と文句なしだった。

「積み重ねたものが、いい結果につながりました。個人的にもチームとしても、満足できるシーズンだったと思います」

−好不調の波が少なかった印象。

「昨年は自分の体と正直に相談しながらやっていました。もちろん、がむしゃらに練習する時期もありますけど、シーズン中はコンディションを見ながら調整したりすることは必要だと思います。それが年々できるようになってきています」

−オフはどう過ごしていくか。

「いつも通り、しっかり強い体をつくって、技術的にも上を目指して取り組んでいます。もっと強い打球を打ちたいし、確率よく打てるようになりたい。昨年よりも打率を上げたいと思っています。忙しいですけど、しっかりトレーニングはしています」

−昨年、日本シリーズで感じたソフトバンクとの差は何か。

「ピッチャーはもちろんですけど、野手の違いを感じましたね」

−具体的には。

「僕自身も日本シリーズではホームランを打つことができなかったですし、やっぱり長打を打てるチームとしての差を感じました。シングルヒットよりもツーベース、そしてホームラン。タイガースがレベルアップするためには、必要なことだと思います。そういう意味では、大卒ルーキーの野手たちは強く振れるので楽しみです」

−３月にはＷＢＣがある。出場への思いは。

「日の丸を背負うことは、すごく名誉あることだと思うし、ユニホームを着ることがあれば、全力で戦いたいと思います」

−思い出に残っている大会は。

「小学生だった２００９年の第２回大会は、すごく覚えてます。イチローさんが韓国との決勝で、勝負を決めるタイムリーを打った場面が印象的でした。かっこいいなって。すごいなと思って見てました」

−今シーズンへの意気込み。

「連覇はすごく意識していますし、自信はあります。そこを第一目標に置いて取り組んでいきます。毎年毎年が僕にとって大事なシーズンです。まずは１年間乗り切れるように頑張りたいです」

◆佐藤 輝明（さとう・てるあき）１９９９年３月１３日生まれ、２６歳。兵庫県出身。１８７センチ、９５キロ。右投げ左打ち。内野手。仁川学院、近大を経て２０年度ドラフト１位で阪神入団。２５年は４０本塁打、１０２打点で本塁打王と打点王の２冠。リーグ優勝に貢献し最優秀選手に選ばれたほか、ベストナインとゴールデングラブ賞にも選出。２３年アジアプロ野球チャンピオンシップ日本代表。

◆２００９年・第２回ＷＢＣ決勝 第１回大会で世界一となった日本は韓国との決勝戦を延長戦の末に勝利して連覇。決勝戦はスコア３−３の同点で迎えた延長十回２死二、三塁から、準決勝まで打率・２１１と不振だったイチローが中前へ決勝２点タイムリー。決勝戦は４安打したイチローの活躍もあり、日本が２大会連続世界一を飾った。