µð¿Í¡¡º£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÁ°¿Ê¡Á£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ã£È£Á£Ì£Ì£Å£Î£Ç£Å¡×¤Ë·èÄê¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÁ°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¡ÖÁ°¿Ê¡Á£Ç£É£Á£Î£Ô£Ó¡¡£Ã£È£Á£Ì£Ì£Å£Î£Ç£Å¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ïºå¿À¤ÎÆÈÁö£Ö¤òµö¤¹·Á¤Ç¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤¬¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¡¢Á°¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¤ËÇÔ°ø¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¤À¤±¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯³Ð¸ç¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡Öº£Ç¯¤³¤½¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ËÆüËÜ°ì¤ÎÊó¹ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤âÁ´°÷¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£