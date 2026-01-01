阪神・藤川球児監督（４５）が２０２６年は“熱男”になると宣言した。今年のスローガンは「熱覇」。悲願の連覇に向けて３月２７日・巨人との開幕戦（東京ド）から情熱を燃やして戦う覚悟だ。

「（昨年は）隠していた部分ですね。しっかり持ってはいましたけど、内側で温めてゲームで選手たちに表現してもらっていました。（今年は）ホントの強さを見せなければいけません。守ってはダメなんで、攻めていくという意味で、情熱を持つと。必ず皆さんに後から伝わると思います」

就任１年目は冷静さの裏に情熱をひた隠し、史上最速Ｖを成し遂げた。今年の将の姿は「（昨年と）全く違う」と予告。「開幕の東京ドームから全開放します。情熱のある、その熱で制覇するという目的に向かう」とＶロードを見据えた。

それまでは「仕込みの時期」だ。長丁場のペナントレースを戦い抜くため、藤川監督が重視するのが「準備」。キャンプ、オープン戦は「凡事徹底、姿勢」をテーマに掲げ、野球に没頭する。

日本シーズン終了後に「チームを壊す」と明言してから、着々と戦力補強を進めてきた。ドラフト１位・立石（創価大）ら新人に加えて、ディベイニー（前パイレーツ）ら新助っ人も獲得。伏見、浜田ら新戦力も加わる。新しい年を迎え、いよいよ２６年のチーム作りが本格化していく。

藤川監督は「（昨年とは）違うんです。ちょっと怖いかもしれません」とニヤリ。すぐさま「嘘、嘘、嘘、嘘！」と首を横に振ったが、恩師の一人・星野仙一監督を彷彿（ほうふつ）とさせる闘将スタイルも匂わせた。「まあ見ておいてください。言葉を実現させるのが自分の仕事ですから」。熱いタクトで連覇、日本一に導く。