¡¡ÅÐºä³¨è½¡Ê°Ê²¼ÅÐºä¡Ë¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£Ç¯£±Ç¯¤ÏÎø°¦¤âÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Þ¤ÇÈà»á¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ±¤¸¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡ª
¡¡¾åÃ«º»Ìï¡Ê°Ê²¼¾åÃ«¡Ë¡¡¤¨¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¡©¡¡Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Ë»¤·¤¯¤ÆÎø°¦¤¹¤ë²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡£º£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡¢Á´ÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÊ¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤³Ú¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤¿¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê£±Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÐºä¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¹¥¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤«¡©
¡¡¾åÃ«¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï·ù¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£
¡¡ÅÐºä¡¡É×¡Ê³ÊÆ®²È¡¦ÁÒËÜ°ì¿¿¡Ë¤âÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÀ¤³¦Àï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸½Ìò¤Î»þ¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÏÃ¤ò°ìÀÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£¤¿¤À¡Ä»ä¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é³ÊÆ®µ»¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢É÷¼Ù¤Ç³Ø¹»¤òµÙ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢£Ð£Ò£É£Ä£Å¤È¤«Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤Î£Ä£Ö£Ä¤ò¿Æ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÉ×¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼åÅÀ¤È¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤³¤Ç¤ä¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Îµ»¤ÇÉé¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¸ý½Ð¤·¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢É×¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥Ã¤È¤¹¤ë¤«¤é¡¢¾åÃ«¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÊ¹¤¤¤Æ¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¾åÃ«¡¡»ä¤ÏÆ±¶È¤Î¿Í¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¹ç¤¦¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡ÅÐºä¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Ó¥Ó¥Ó¤ÈÍè¤¿¡©
¡¡ÅÐºä¡¡¹â¹»À¸¤°¤é¤¤¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁ´Á³¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£»ä¤ÎÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤¬É×¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¡¡¾åÃ«¡¡¤¤ã¡¼ÁÇÅ¨¡ª¡¡ÅÐºä¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¾ð½ï¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©
¡¡ÅÐºä¡¡¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤â¡£¤Ç¤â»ä¤â»Å»ö¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë²È¤Ç¡Öº£Æü¤â¤³¤ì¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»ä¤è¤ê¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉ×¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤½¤ì¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤âÉ×¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤«¤é¡¢Â©»Ò¤âÄ¶¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¡ÖËÍÅ·ºÍ¡ª¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤À¤«¤é¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥É¥¹¥ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌÇò¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¾åÃ«¡¡³Î¤«¤Ë¡ª¡¡Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿ÍÊç½¸Ãæ¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¾åÃ«¡¡º£ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤¬¤·¤¿¤¤¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¬¥É¡¼¥à¤ÇÂç²ñ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ£³£°Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¡£½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤¬Á´À¹´ü¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Î£±²ó¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ´À¹´ü¤ò»ä¤¬¤â¤¦£±²óºî¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òÌÜÉ¸¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ÅÐºä¡¡¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤¼¤Ò³«ºÅ¤·¤¿¤é¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤È¤«ÍÜ¸î»ÜÀß¡¢Î¥Åç¤Ê¤É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÆÏ¤±¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È´Ø¤ï¤Ã¤ÆÃÄÂÎ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬Æ´¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Òº£ÅÙ»î¹ç¸«¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¾åÃ«¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Í¡ª
¡¡¡ù¤«¤ß¤¿¤Ë¡¦¤µ¤ä¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£°£±£¹Ç¯£¸·î£±£°Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇÅÏÊÕÅí¤òÁê¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯£³·î¤Ë¥ï¥ó¥À¡¼²¦ºÂºÇÂ¿Ï¢Â³ËÉ±ÒµÏ¿¡Ö£Ö£±£µ¡×¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡££²£´Ç¯£··î¤Ë¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡×¤Ë²ÃÆþ¡£¸½ºß¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤È£Ó£Ô£Ò£Ï£Î£Ç½÷»Ò²¦ºÂ¤Î£²´§¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¡£É¬»¦µ»¤Ï¥¹¥¿¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼¡£à°Ç¤ËÍî¤Á¤¿ÉÔ»àÄ»á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡££±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡¢£µ£¸¥¥í¡£
¡¡¡ù¤È¤¦¤µ¤«¡¦¤¨¤ê¡¡£±£¹£¹£³Ç¯£¸·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÉÙ»³¸©¹â²¬»Ô½Ð¿È¡£¾®³Ø£³Ç¯¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢£²£°£°£¸Ç¯¤ËÁ´¹ñÃæ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡¢£±£°¡¢£±£±Ç¯¤ËÁ´¹ñ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡££±£²Ç¯¤Ë»ê³Ø´ÛÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡££±£²¡Á£±£µÇ¯¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£´Ï¢ÇÆ¡¢£±£³¡Á£±£µÇ¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£±£¶Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£°Ç¯¤ËÁí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÁÒËÜ°ì¿¿¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯ÃË»ù¤ò½Ð»º¡££²£²Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£