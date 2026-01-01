第１０４回全国高校サッカー選手権 ２回戦 昌平（埼玉）４ー０高知（高知）（３１日、ＮＡＣＫほか）

２回戦１６試合が行われ、昌平はＪ１川崎内定のＭＦ長璃喜（おさ・りゅうき、３年）の２発で高知に４―０で快勝。３回戦は２日に行われる。

＊＊＊＊＊＊＊

あいさつ代わりの一撃だった。Ｊ１川崎内定のエース・長は１―０の前半１７分、強烈な右足シュートでネットを揺らすと、両手を広げて大きく叫んだ。「決め切ることができてよかった」。Ｊ２湘南内定・山口からのスルーパスに反応し、相手ＤＦを置き去りに。ペナルティーエリア内でＧＫとの１対１も、落ち着いてワンタッチでかわして仕留めた。

これだけでは終わらない。３―０の後半１０分にはＦＷ立野が放ったシュートのこぼれ球を右足で詰めて２点目。「パスではなくてシュートを選択できたことは自分の中で成長できた点だと思う」。圧巻の２ゴールで前売りチケット完売、７１３５人が詰めかけたスタジアムを沸かせた。

得点感覚に加え、スピード豊かなドリブル、ボールを奪われない技術は超高校級だ。今大会ＮＯ１の呼び声が高いアタッカーには、川崎、鹿島、浦和、清水、横浜ＦＣ、新潟とＪリーグの６クラブが争奪戦を繰り広げ、川崎が獲得に成功した。芦田徹監督（４７）も「彼の能力はかなりのレベルにある」と舌を巻くほどだ。

アタッカーとして参考にするのは、チェルシー（イングランド）などで活躍した元ベルギー代表ＭＦのエデン・アザール（３４）。調子が悪かったときに偶然、プレー動画を目にした。アザールは１７３センチと大柄ではないが「無駄にフェイントをしないで、緩急だったり、ボールの置く位置などで（かわす）。無駄な動きがなく、ゴールに直結するドリブルだった」。自分の理想像と重なった。

高校最後の選手権。「負けたら（高校生活は）引退なので１試合１試合、絶対に勝つ」と一戦必勝に全集中だ。この日、来季にＪ２湘南に加入するＭＦ山口も１ゴール２アシストと活躍。強い刺激を受け、長も「２人でチームを引っ張っていく」と決意を示した。前回大会は埼玉県予選の準々決勝で敗退。満を持して乗り込んだ全国の舞台で大暴れする。 （綾部 健真）

◆長 璃喜（おさ・りゅうき）２００７年１０月１３日、埼玉・春日部市生まれ。１８歳。幼稚園の年長からサッカーを始め、中学進学時に昌平のコーチ陣が指導にあたるクラブチーム、ＦＣＬＡＶＩＤＡに入団。２３年４月に昌平高入学。同年から年代別の日本代表に３年連続で選出。２５年１２月にＪ１川崎に加入内定。１６８センチ、６４キロ。