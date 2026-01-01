栄光のリーグ3連覇から8年目を迎えた。しかも、直近は2年連続Bクラス。世代交代期に広島・新井貴浩監督（48）が推進するチーム改革の成否は現時点で不明だ。だが、カープを深く愛する指揮官は、就任4年目もまた信念を持って戦いを挑む。もっと強く、もっと高みへ。キーワードは「結果」「変化」。低いであろう下馬評を覆し、ビッグ・アップセットの演出に全てを懸ける。 （取材・構成 江尾 卓也）

――昨年10月4日の最終戦。あいさつの中での“来年も苦しみは続くと思う”という発言が反響を呼びました。その真意を改めて。

「優勝、日本一を目指して全力を尽くすのは当然のこと。目標を達成するには苦しい道のりになる、困難が伴い、さらなる努力が必要になるというニュアンスだったんですが、言葉足らずでしたね。あまりにも正直に言い過ぎたかなという反省はあります。言わんとすることが伝わっていなかったので」

――昨季後半戦は若手の育成強化にシフトしました。苦しい道のりには、世代交代は一朝一夕にいかないという意味合いも込めて。

「そうですね。選手は1、2年で育つもんじゃない。特に野手はそう。簡単にはいかないというのは十分に分かっているので」

――野手は伸び悩みが目立つという声もあります。監督は、どう受け止めていますか。

「受け止め方ですよね。伸び悩んでいると見るのか、いや、精いっぱいやっていると見るのか。指導する側、マネジメントする側としては、選手の持つ力を最大限引き出せるようにサポートしていかなきゃいけないのは当然なんですが、伸び悩みなのか、精いっぱいやった結果の今なのか、見極めて判断するのも、こちら側の責任としてあると思うんですよ。3年間（監督を）やらせてもらい、そこのあたりはもうよく分かったということです」

――伸び悩んでいるという見方は、必ずしも適切でないということですね。それでも起死回生を図るには若い力の台頭が急務です。

「もちろん、そうです。リーグ3連覇（16〜18年）した当時の主力がベテランになって、彼らに代わる選手を育てないといけない。私が何年現場にいるか分かりませんが、自分がやらないとカープの3〜5年後の未来が見えてこないんですよ。ここは自分が我慢して、辛抱強くやらないといけない。もちろん、勝つためにやっていますし、勝ちたい思いは人一倍強いつもりです。目の前の試合を勝ちにいきながら、未来のカープにも目を向けないといけない。そう思っています」

――なるほど。

「ただ、（選手起用の）判断基準を今年から変えようと思っています。結果と内容。いや、結果ですね。全て結果で判断しようかな…と。同じ結果なら若手にチャンスがいくのは当然のこと。プロの世界ですから言わなくても分かっていると思いますし、結果を出した選手を使いますよ…という方が分かりやすいと思うんです」

――新人選手も？

「いや、ルーキーは別です。彼らには当てはまりません。この3年間、ベテランはともかく、比較的若い選手にはチャンスがあったわけなので。（プレーぶりを）見させてもらい、よく分かったので。もちろん、若い選手にチャンスを与えて成長を促すのは自分の役目です。同時に、この選手は既に完成されているのか、それともまだ（伸びる）可能性があるのか、見極め（て起用法を考え）るのも自分の仕事だと思っているので」

（2）へ続く

≪25年の100試合以上出場は9人≫

○…25年の広島は9人が100試合以上に出場。18年の8人から重複するのは菊池だけで、小園、末包、矢野、大盛の4人が19年以降のプロ入りと世代交代は進んでいる。一方で実績では優勝した18年に比べて、5位の25年は100安打以上が7人→3人。2桁本塁打が6人→2人。打率3割（規定以上）が鈴木、丸、松山の3人→小園1人と、戦力の底上げは途上となっている。