¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å´ÆÆÄ¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÂçµÕ½±¤Ë°ÕÍß¡ÖÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¡¦°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬µåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤Ç¤ÎÂçµÕ½±¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë»ö¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡×¤È£²£°£²£¶Ç¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï£²£´Ç¯¤ËµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¤¬Í¥¾¡¡£ºòÇ¯¤â£¹£°¼þÇ¯¤Îºå¿À¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Ç¥ê¡¼¥°£Ö¤ò·è¤á¤¿¡£º£µ¨¡¢ÃæÆü¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ì¤Ð¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤Ç£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö£¹£°¼þÇ¯¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°æ¾å´ÆÆÄ¤À¤¬¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ£¹£°¼þÇ¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ëà¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤äá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ¤«¤éàÀáÌÜ¤ä¤¾á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«¤º¤È¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÇ°¤¹¤Ù¤¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤ò¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¡Ê¹â¶¶¡Ë¹¨ÅÍ¤È¡Ê¶â´Ý¡ËÌ´ÅÍ¤ÏÎ¾ÎØ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯½©¤Î¹âÃÎ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃÃ¤¨¤¿Áð²Ã¡¢ÃçÃÏ¡¢¾¾ÌÚÊ¿¡¢Ê¡ÅÄ¡¢»°±º¤é¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÃæ¤«¤é£±Ëç£²Ëç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¤½¤ì¤«¤éÂçÌîÍºÂç¡¢¾¾ÍÕ¡¢Ìø¡¢Í°°æ¤éÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë³°¹ñ¿Í¤È¿·ÆþÃÄ¤ÎÃæÀ¾¡¢Ý¯°æ¤é¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤Ç¡ÊÀèÈ¯¤Î¡Ë£¶Ëç£·Ëç¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¥¶¥¯¤Ã¤È¤·¤¿ÀÄ¼Ì¿¿¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£±£±Ç¯°ÊÍè£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÀïÎÏ¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃæÆüµåÃÄ¤Î¡ËÇ¯É½¤ò¤Ó¤å¤Ã¤È¹¤²¤¿»þ¤Ë¤Í¡££¹£°¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²áµî¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Îµ¤Î»Ø´ø´±¤Ïµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£