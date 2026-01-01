なにわ男子の道枝駿佑（23）と長尾謙杜（23）がスポニチの単独インタビューに応じた。2002年生まれで、今年が年男。グループはデビュー5周年イヤーで、初のドーム公演も控える。ますます輝きを放っていく2人が新年の抱負を語った。

――昨年はアジアツアーやドーム公演発表など大活躍の一年でした。

道枝 個人でもグループでも新しいことができた一年でした。グループではアジアから国内のツアーもあり、ドームも発表できて、5周年イヤーに突入という良い一年間の流れでした。

長尾 街中で（個人活動のポスターなどを）見かけたり、ふとつけた番組に出ていたり、メンバーを見る瞬間が多くてうれしかったです。

――前回の年男（2014年）に同期入所して、干支（えと）が一回りとなります。互いの印象の変化は？

長尾 一緒に活動することが多くてずっと近くにいたので、急激な変化は分からないですね。ただ、昔の写真を見たら全然違うやん！ってなります。

道枝 僕もそんな大きな（印象の）変化はないですけど、衣装を作ってくれるなど才能をグループに生かしてくれる。そこは新たな発見ですね。

――互いの考えていることが分かるようになったなどはありますか？

長尾 テンション感は分かりますけど、これを考えてるなとかまでは分からないですね（笑い）。（高橋）恭平も同期ですけど全員似てないので、そこが面白いと感じてます。

――大人になったなという感覚は自分でありますか？

道枝 大人になった感じはないですけど、24歳というと大人っぽさも少年らしさもあると思うので、アイドルとして徐々に新たな一面を見せていきたいですね。

――今月から初のドーム公演がいよいよ始まりますね。

道枝 率直に凄いうれしいです。事務所に入ってからの目標だったので、夢がかないました。3大（ドームツアー）、4大、5大と広げていけるきっかけにもなると思う。メンバー同士、ファンの皆さんとより絆が深まればいいな。

長尾 僕たちとファンの皆さんだけのドームの空間は初めてなので、大切にしたいです。うれしさも感謝ももちろんありますが、会場が大きくなっても（気持ちの）距離感は変わらず楽しんでもらえたらうれしいです。

――今年はどのような年にしたいですか？

道枝 午（うま）年なので…。

長尾 おっ？（と期待のまなざし）

道枝 健康に駆け抜けたいですね。

――ウマのように力強く？

道枝 そうですね。あまり（ウマに）かかってないですけど（笑い）。健康に、可能性を広げられる一年にできたらいいですね。

長尾 ドームから始まるし、5周年イヤーなので、グループでいろいろとやりたいねって話をすることも多い。グループ活動も例年より多くなってくると思うので、グループみんなで楽しんで5周年を迎えたいです！

◇道枝 駿佑（みちえだ・しゅんすけ）2002年（平14）7月25日生まれ、大阪府出身の23歳。日本テレビドラマ「金田一少年の事件簿」や映画「今夜、世界からこの恋が消えても」などで主演。1メートル80、血液型O。

◇長尾 謙杜（ながお・けんと）2002年（平14）8月15日生まれ、大阪府出身の23歳。映画「HOMESTAY」「おいしくて泣くとき」「恋に至る病」などで主演。1メートル67、血液型B。