¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÃæ£µÆü°Æ¤äµæ¶Ë¤ÎÁÈ¿¥Áü¡Äà¾ï¾¡¤ÎÂëá¤Ø¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢¤½¤·¤Æ£²£´Ç¯¤Ë²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¥±¥¬¿ÍÂ³½Ð¤Ê¤É´öÅÙ¤ÎÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ±É´§¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÊ¡²¬°ÜÅ¾¸å½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ÎÁÃ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏºÇ²¼°Ì¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ï°ã¤¦Æ»¤Î¤ê¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡£»Ø´ø´±¤Î¥¿¥¯¥È¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÄìÎÏ¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£Â¾µåÃÄ¤Ï£³Ï¢ÇÆÁË»ß¤Ø¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡ÖÂÇÅÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ËÍ¦¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢»Ø´ø´±¤ÏÀè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯·¿¡×¤ÎÀï¤¤¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¡ÊÂ¾µåÃÄ¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤Ï¡Ë£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ê£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡ËÂ¾µåÃÄ¤Ï¡ÖÂÇÅÝ¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤ÇÍè¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¤ò£¶·î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¸Ç¤á¤ëºî¶È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¡£
¡¡£²£µÇ¯¤ÏÌøÄ®¡¢ÌîÂ¼¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬¥Á¡¼¥àÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤ÎÍË¾³ô¤âÂ¿¤¯Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¥Û¡¼¥¯¥¹¡£Íèµ¨¤Î¥Á¡¼¥à¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï²þ¤á¤Æ¶¥Áè¤òÂ¥¤¹¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï¶áÆ£¤È¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¡Ê¼þÅì¡ËÍ¤µþ¡¢ÌøÅÄ¤Ç¤½¤ì°Ê³°¤Ï¶¥Áè¡£¡Ê¼ã¼êÍÑ¤ËÏÈ¤ò¡Ë£±¤Ä¶õ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ã¼ê¤è¤êÃæ·ø¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¶õ¤±¤ëÁ°¤Ë»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤³¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ìÅÙ²õ¤¹¡×¡£Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÊ£¿ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òµá¤á¤ë¤Ê¤É¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î°ìÃ¼¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£Â¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤â¤È¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎµåÃÄ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥Û¡¼¥¯¥¹¡¢¤½¤Î¾¤È¤·¤Æ»Ø´ø´±¼«¿È¤¬ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡¤³¤ÎµåÃÄ¤Ï¡ÊÂ¹¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¡Ë¡ÖÌÜ»Ø¤»À¤³¦°ì¡×¤È¤¤¤¦Ì¤Íè±Ê¹åÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¥À¥á¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤Î¥¨¥é¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÁá¤á¤Ë½¤Àµ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Û¤¦¤¬È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏËÍ¼«¿È¤¬¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡¡¸½Â¸¤Îµå³¦¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢²¿¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤«¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Æü¡¢Åê¼ê¿Ø¤ò½¸¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤Î¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï°ìÈÌÅª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃæ£µÆü¡×¤Î²ÄÇ½À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡´ðËÜÅª¤ËÍèÇ¯¤ÏÃæ£µÆü¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤éÀèÈ¯¤Ï¤½¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ£¶Æü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡£¡Ê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÀµÄ¾¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Ï¡ÊÀèÈ¯¤Ï£±»î¹ç¡Ë£±£°£°µåÁ°¸å¤Ç£±¤«·î¤¯¤é¤¤Åê¤²¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÃæ£µÆü¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤ä¤ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ëº£Ç¯¤«¤é¤Î£³Ç¯·ÀÌó¤òÄù·ë¡££²£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÄ¹´üÀ¯¸¢¡×¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾ï¾¡²½¡¢¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö£±£°Ï¢ÇÆ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ëÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ø´ø´±¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯ÍýÁÛ¤ÎÁÈ¿¥Áü¤È¤Ï¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¡º£¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼óÇ¾¿Ø¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤ò²¼¤ËÅÁ¤¨¤ë·Á¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£µæ¶Ë¤Ï´ÆÆÄ¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼«Áö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¼ç¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½¢Ç¤»þ¤«¤é·Ç¤²¤ë¡Ö²¦¥¤¥º¥à¤Î·Ñ¾µ¡×¡£¼êËÜ¤È¤Ê¤ë¼çÎÏ¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤¿Áª¼ê¤¬À®Ä¹¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ç¤È¤Ê¤ë¡££µÇ¯¸å¡¢£±£°Ç¯¸å¤ËÂë¤¬¾ï¾¡·³ÃÄ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¨¡¨¡¡£»Ø´ø´±¤¬¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥°£³Ï¢ÇÆ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë·Ê¿§¤Î¤Ï¤º¤À¡£