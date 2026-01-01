¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ÆóÅáÎ®Éü³è¡Ä2025Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·¡¼¥ó¡×¤òÊÆ¤ÎÈÖµ¼Ô£´¿Í¤¬¸·Áª¡ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÜÀÒ£²Ç¯ÌÜ¤Î£²£°£²£µÇ¯¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£µ£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆµåÃÄ½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±£µ£¸»î¹ç¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó£±£·»î¹ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï£±»î¹ç¤È½Ð¾ì¤·¤¿·×£±£·£¶»î¹ç¤ÏÌ¾¾ìÌÌ¤Ð¤«¤ê¤À¡££²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÌó£¹¤«·îÌ©Ãå¤·¤¿ÈÖµ¼Ô¤¿¤Á¤Ë°ìÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¡¢½Ö´Ö¤òÊ¹¤¤¤¿¡½¡½¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£³·î¤ËÅìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¡¢£±£±·î¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡££Ç£Ï£Á£Ô¡ÊGreatest Of All Time¡Ë¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¤³¤Î£±Ç¯¤âµ±¤¤ÏÁ¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·î£±£¹Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÅìµþ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¡¢´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤º£²£µÇ¯£±¹æ¡£¤ª¤½¤é¤¯Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ò¤«¤¹¤á¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡£¶·î£±£¶Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î±¦¥Ò¥¸¼ê½Ñ¤«¤é£¶£¶£³Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¡££²ÈÖ¥¢¥é¥¨¥¹¤Î£´µåÌÜ¤ËºÇÂ®£±£°£°¡¦£²¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£³¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤Æ¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖÂçÃ«¤¬ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ´°Á´Éüµ¢¤·¤¿¤³¤È¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½ÑÌÀ¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥¢¥á¡¼¥¸¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡£··î£±£±Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Î£³²ó°ì»à»°ÎÝ¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Î±¦Íã¾ì³°¤Î¡Ö¥Þ¥Ã¥³¥Ó¡¼ÏÑ¡×¤Ë£³£²¹æ£²¥é¥ó¡£ÆüËÜÁª¼ê½é¤Îà¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥Èá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££¸·î£±£³Æü¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÜµòÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥È¥é¥¦¥È¤ÈÂÐÀï¡££²£³Ç¯£³·î¤Î£×£Â£Ã·è¾¡°ÊÍè¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¸«Æ¨¤·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë³«ËëÀï¤Î£¹·î£³£°Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï½é²ó¤ËÀèÆ¬ÂÇ¼ÔÃÆ¤òÊü¤Á¡¢£×£ÓÏ¢ÇÆ¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÌ¾¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï£±£°·î£±£·Æü¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Î£Ì£Ã£Ó¡ËÂè£´Àï¤À¤í¤¦¡£ÀèÈ¯¤·¤Æ£·²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Ç£±£°Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡ÖÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¡¼¥äµ¼Ô¤Ï¡Ö£Î£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¡£¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤Ë¤è¤ë»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òµó¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£
¡¡£Ì£Á¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Î¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤â¡Ö¤Þ¤µ¤ËÈà¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤ÆÂÎ¸½¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂ¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç£¸Ç¯¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÆüËÜ¤Ç²¿Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¤¢¤Î°ì»î¹ç¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»¿¼¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥½¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Á¥§¥óµ¼Ô¤â£Î£Ì£Ã£ÓÂè£´Àï¤Î¤¹¤´¤µ¤ÏÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï£´·î£²Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤À¡£ÂçÃ«¤Ï£µ¡½£µ¤Î£¹²ó°ì»à¡¢Áê¼ê¼é¸î¿À¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤«¤éÃæ·øº¸¤Ë¥µ¥è¥Ê¥é£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢³«Ëë¤«¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢¾¡¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö³«Ëë£¸Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¤¢¤Î°ìÂÇ¤¬¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£º£¤Ç¤Ï¾¯¤·Ëº¤ì¤é¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤â´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Î°ìÈ¯¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥¦¥ó¥Æ¥£¡¼¡¦¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼»æ¤Î½ÅÄÃ¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥±¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢£±£°·î£²£·Æü¤Î£×£ÓÂè£³Àï¤ÈÀèÈ¯¤·¤¿Íâ£²£¸Æü¤ÎÂè£´Àï¤À¡£±äÄ¹£±£¸²ó¤Î»àÆ®¤ÎËö¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î°ìÈ¯¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿Âè£³Àï¤ÇÂçÃ«¤Ï£²ËÜÎÝÂÇ£²ÆóÎÝÂÇ¤Ç£´ÂÇ¿ô£´°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡¢£´·É±ó¤ò´Þ¤à£µ»Íµå¤Ç£Ð£Ó»Ë¾å½é¤Î£±»î¹ç£¹½ÐÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Âè£´Àï¤Ï£·²óÅÓÃæ£´¼ºÅÀ¤ÇÉé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î£¹²ó½ÐÎÝ¤·¤¿£±£¸¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î»î¹ç¡£¤½¤·¤ÆÍâÆü¤ËÅê¤²¤¿¤¢¤Î£²Æü´Ö¤¬¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤¬´°Á´Éü³è¤¹¤ë£²£°£²£¶Ç¯¡£»Ë¾å½é¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥À¥Ö¥ë³ÍÆÀ¤âÁÛÁü¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¡£¤É¤ó¤Ê¡Ö£Ó£È£Ï¡½£Ô£É£Í£Å¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤ÏËÄ¤é¤à¡££Í£Ì£Â¤ÎÎò»Ë¤Ë¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤¯¤Ç¤¢¤í¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡£