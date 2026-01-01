巨人は２０２６年シーズンのチームスローガンを「前進 〜ＧＩＡＮＴＳ ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ〜」と発表した。

３年目を迎える阿部慎之助監督（４６）は「昨季はリーグ３位で優勝争いに絡めず、クライマックスシリーズでもファーストステージ敗退という結果に終わってしまいました。何よりファンの方々に非常に悔しい思いをさせてしまった責任を強く感じています。なぜ勝てなかったのか、目をそらさずに敗因と向き合うのはもちろんですが、だからといって決して後ろを向くことなく、前だけを向いて、一歩ずつ優勝、日本一に向かって進んでいく覚悟です」と決意を語った。

そして「すでに昨秋のキャンプから、チームは２０２６年シーズンに向かってスタートを切っています。厳しい練習の中で心身ともに強さを身につけ、技を磨き、自らの殻を破るヒーローが１人でも多く現れてくれることを期待しています。チームは毎年生まれ変わります。去る人がいれば、来る人もいる。それがプロ野球です。そして大きく生まれ変わろうとしている今年のジャイアンツは、チームが一丸になるチャンスだと考えています。一方で、９０年を超える歴史を持つ球団の一員として求められるものは変わりません。ジャイアンツは優勝して、日本一になって初めて認められる球団です。チーム全員、一人ひとりが勝利への執念を持って、歩みを止めることなく目標に向かって突き進みます」とスローガンの意味を表した。

最後に指揮官は「昨年６月、長嶋茂雄・終身名誉監督が亡くなりました。今年こそは、長嶋さんと、そしていつも変わらず応援してくださるファンの方々に日本一の報告ができるよう、苦しい時も全員で前を向いて、歯を食いしばって戦っていきます。今シーズンも引き続き、熱い声援をお願い致します」とファンにメッセージを送った。