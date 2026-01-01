大物芸能人とバッタリ遭遇「凄い奇跡」「本当に高身長」 帰国ダルビッシュのオフに驚きの声
ダルビッシュと偶然出会ったのは
米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手と、遭遇した有名人に驚きが広がっている。帰国中の右腕とバッタリ。ファンからは「奇跡的にペアルック」「本当に高身長」とファンからコメントが寄せられた。
路上でバッタリ会ったようだ。黒の上着で防寒したダルビッシュと、顔を寄せ合うツーショットを公開したのは、ものまね芸人のコロッケだ。満面の笑みから喜びが伝わってくる。
コロッケは自身のインスタグラムに「奇跡が起きた ダルビッシュ偶然お会いしました 写真願いして撮ってもらいました めっちゃ嬉しい 実物めっちゃかっこよかったょ」とつづった。
12月27日に帰国をXで報告していたダルビッシュ。なか卯やコンビニ、ラーメン店を訪れていたが、まさかの対面にはファンからもコメントが多数寄せられた。
「しかも奇跡的にペアルックではないですか 凄い」
「ホントに奇跡ですね〜 奇跡な良き年末になりましたね」
「えっ、コロッケさん、たまたま偶然なんですか？」
「こうして見るとダルビッシュさん本当に高身長なんですね！」
「顔の大きさ同じ」
「ヤバすぎるツーショット」
「凄い奇跡ですね」
「ダルさんちゃんとサングラス外してる」
「数年前ですがコロッケさんを見かけた時、大きい方だなぁと思いましたが、ダルビッシュも大きい！」
コロッケがかぶっているのが、黒くて目立たないもののドジャースの帽子で「次はパドレスのキャップ被らないと」「ライバル球団の帽子ですけどね」というツッコミも並んだ。
