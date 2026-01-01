ダルビッシュと偶然出会ったのは

米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手と、遭遇した有名人に驚きが広がっている。帰国中の右腕とバッタリ。ファンからは「奇跡的にペアルック」「本当に高身長」とファンからコメントが寄せられた。

路上でバッタリ会ったようだ。黒の上着で防寒したダルビッシュと、顔を寄せ合うツーショットを公開したのは、ものまね芸人のコロッケだ。満面の笑みから喜びが伝わってくる。

コロッケは自身のインスタグラムに「奇跡が起きた ダルビッシュ偶然お会いしました 写真願いして撮ってもらいました めっちゃ嬉しい 実物めっちゃかっこよかったょ」とつづった。

12月27日に帰国をXで報告していたダルビッシュ。なか卯やコンビニ、ラーメン店を訪れていたが、まさかの対面にはファンからもコメントが多数寄せられた。

「しかも奇跡的にペアルックではないですか 凄い」

「ホントに奇跡ですね〜 奇跡な良き年末になりましたね」

「えっ、コロッケさん、たまたま偶然なんですか？」

「こうして見るとダルビッシュさん本当に高身長なんですね！」

「顔の大きさ同じ」

「ヤバすぎるツーショット」

「凄い奇跡ですね」

「ダルさんちゃんとサングラス外してる」

「数年前ですがコロッケさんを見かけた時、大きい方だなぁと思いましたが、ダルビッシュも大きい！」

コロッケがかぶっているのが、黒くて目立たないもののドジャースの帽子で「次はパドレスのキャップ被らないと」「ライバル球団の帽子ですけどね」というツッコミも並んだ。



