ダルビッシュと偶然出会ったのは

　米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手と、遭遇した有名人に驚きが広がっている。帰国中の右腕とバッタリ。ファンからは「奇跡的にペアルック」「本当に高身長」とファンからコメントが寄せられた。

　路上でバッタリ会ったようだ。黒の上着で防寒したダルビッシュと、顔を寄せ合うツーショットを公開したのは、ものまね芸人のコロッケだ。満面の笑みから喜びが伝わってくる。

　コロッケは自身のインスタグラムに「奇跡が起きた　ダルビッシュ偶然お会いしました　写真願いして撮ってもらいました　めっちゃ嬉しい　実物めっちゃかっこよかったょ」とつづった。

　12月27日に帰国をXで報告していたダルビッシュ。なか卯やコンビニ、ラーメン店を訪れていたが、まさかの対面にはファンからもコメントが多数寄せられた。

「しかも奇跡的にペアルックではないですか　凄い」
「ホントに奇跡ですね〜　奇跡な良き年末になりましたね」
「えっ、コロッケさん、たまたま偶然なんですか？」
「こうして見るとダルビッシュさん本当に高身長なんですね！」
「顔の大きさ同じ」
「ヤバすぎるツーショット」
「凄い奇跡ですね」
「ダルさんちゃんとサングラス外してる」
「数年前ですがコロッケさんを見かけた時、大きい方だなぁと思いましたが、ダルビッシュも大きい！」

　コロッケがかぶっているのが、黒くて目立たないもののドジャースの帽子で「次はパドレスのキャップ被らないと」「ライバル球団の帽子ですけどね」というツッコミも並んだ。

（THE ANSWER編集部）