戦火はいまだにやまない。

それどころか、戦後の国際秩序は崩壊寸前の状態にある。

このまま大国が帝国主義の時代のように力ずくで覇権を争うことになるのか。それとも秩序は回復に向かうのか。あるいは新しい秩序が構築されるのか。世界は際どい局面に立たされている。

日本はこれまでのように国際秩序の受益者にとどまっているわけにはいくまい。

今年は、世界の平和と安定を維持するため、新しい秩序の形成に向けて国際世論作りを主導する出発点としなければならない。

それには、まず知力（構想力）が必要である。それを裏付ける体力（経済力・技術力）、そして発信力も問われることになろう。

国際世論作り主導せよ

ロシアのウクライナ侵略は来月で４年となる。和平の仲介を始めたトランプ米大統領は、時間稼ぎを狙うプーチン露大統領に利用され続けているように見える。

パレスチナ自治区ガザを巡るイスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘も、トランプ氏らの仲介で終結に向けて動き出したとはいえ、恒久和平にはほど遠い。

トランプ氏が国連や国際機関の活動を蔑（ないがし）ろにし、欧州などの同盟国との協力を軽んじていることが、一連の問題の解決が遅れている大きな原因でもあろう。

国際ルールを無視し、中国との関係を「Ｇ２」（グループ・オブ・ツー）とさえ表現する。こうしたトランプ氏の言動からは、軍事大国の米中露がそれぞれ勢力圏を力で支配しようとする帝国主義的な危うさを感じざるを得ない。

戦後の国際秩序を支えてきた自由貿易や法の支配などの原則が損なわれれば、食料やエネルギーを海外に依存する日本は生存と安全を保つのが難しくなる。

日本は、自由と民主主義、法の支配を尊重する国々との連携を強め、国際秩序の漂流を食い止めねばならない。そのための国際世論作りを牽引（けんいん）するには、まずは知力が欠かせない。

日本が１０年前に提唱した「自由で開かれたインド太平洋」構想は更なる具体化が必要な段階にあるが、残念ながら、これをどう発展させるかという構想力が十分に発揮されているとは言い難い。

その点で、日本が主導する環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）の加盟国拡大は、トランプ関税で危機に瀕（ひん）する自由貿易体制を再構築するための重要な取り組みとなる。

ＴＰＰは、米国の離脱後、日本が中心となって、国内総生産（ＧＤＰ）で世界の約１５％を占める巨大な自由貿易圏に発展した。

ＴＰＰ拡大で切り開く

今後カギを握るのは、ＴＰＰと欧州連合（ＥＵ）や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）との連携強化である。

日本は対話を活発化させ、自由貿易推進の機運を高めるべきだ。米国の保護貿易的な動きにのみ込まれるのを防ぐ効果があろう。

価値観を共有し、国際的な影響力のあるＥＵ諸国や英国、豪州、韓国などのミドルパワー（中堅国家）と協調を深める重要性は、安全保障分野でも同様だ。

中国は軍事力で、東シナ海や南シナ海だけでなく、西太平洋全域も影響下に置こうとし、地域の平和と安定を揺るがせている。

昨年、英空母が日本に寄港し、自衛隊と共同訓練を行ったことで「日英準同盟」関係が一段と深まった。こうした協力を豪州やフィリピンなどとさらに広げることが日本の安全に結び付くはずだ。

トランプ氏をつなぎ止め、日米同盟を維持、強化することは無論大事だが、同時に米国以外の国々との様々な外交・安保の枠組みを重層的に組み合わせていくような新たな構想も必要となろう。

台湾有事に関する高市首相の答弁を巡り、中国は日本を貶（おとし）める一方、自国に都合の良い独善的な主張を、米英仏独など国際社会に対して声高に宣伝している。

日本が戦後の国際秩序に挑戦しているというナラティブ（物語）を浸透させようとする思惑だろうが、現状変更を図ろうとしているのが中国であるのは明らかだ。

台湾の武力統一を排除していないだけでなく、中国軍戦闘機による自衛隊の哨戒機への異常接近、戦闘機に対する危険なレーダー照射といった軍事的威圧を強めていることが何よりの証拠だ。

日本は戦後、世界の平和と安定の維持に貢献してきた。その実績を先進７か国（Ｇ７）首脳との会談や国連を通じて、国際社会に広く発信し続ける外交が肝要だ。

そうした外交を支える体力として不可欠なのが、経済力と技術力の向上である。

日本の名目ＧＤＰは今年、国際通貨基金（ＩＭＦ）の推計ではインドに抜かれ、世界５位となる見通しだ。２０３０年には英国にも追い越されて、６位になる可能性がある。このままでは、国際社会での発信力も低下しかねない。

経済成長は外交の基礎

成長力を高めるため、高市政権が総合経済対策で、人工知能（ＡＩ）や半導体、造船などの分野で、官民連携の投資を機敏に進める方針を決めたことは妥当だ。

次世代半導体の量産を目指すラピダスの技術開発や造船業の復活、国産ＡＩの開発・普及などが成功するかどうかは、「強い経済」実現の試金石となる。

そのための電力の安定供給も喫緊の課題だ。東京電力や北海道電力の原子力発電所が再稼働する方向となったことは望ましい。

脱炭素化を推進するためには、日本人研究者が開発し、昨年のノーベル賞に輝いた、二酸化炭素を分離・回収できる技術についても一層の実用化を図ってほしい。

経済安全保障の観点から見て、重要鉱物の確保も大事だ。日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内にある南鳥島（東京都小笠原村）沖の海底には、高品質なレアアース泥が豊富に眠る。官民一体で採鉱技術の開発を急ぐことが必要だ。

国内政治の安定は、日本が国際協調の立て直しを牽引する上で何よりも大切である。

欧州諸国では、物価高や移民問題などに対する不満から、政権与党が選挙で敗北している。その一方で、排外主義的な主張を掲げるポピュリズム（大衆迎合主義）政党が勢力を伸ばしている。

これまで比較的安定しているとされてきた日本の政治にも、ポピュリズムの波が押し寄せてきた。欧米のように社会が深刻な分断に直面しているわけではないが、日本も決して無縁ではない。

自民党は一昨年の衆院選に続いて昨年の参院選でも惨敗し、今も参院では少数与党のままだ。多党化の時代を迎えた中、消費税減税など財源無視のポピュリズム的主張を訴える野党に振り回されている。

ガソリン税の減税などに踏み切ったのなら、税収減などをどう手当てするのか。政治家は財源をいかに確保するのかを正面から語り、国民の理解を得る努力を粘り強く続けねばならない。

国の借金は１３００兆円を超え、主要先進国で最悪の状態にある。巨額の支出を要する有事や大災害などの非常事態が起きれば、どう対応できるというのか。

政治の安定が不可欠だ

今年は衆院解散と総選挙が行われる可能性がある。このまま国民受けの良い政策で、目先の成果だけを追求する政治では、日本そのものが漂流しかねない。

実業家の松下幸之助は「民主主義国家においては、国民はその程度に応じた政府しかもちえない」という言葉を残している。

問われているのは、主権者たる国民のレベルでもある。日本も世界も歴史的転換期にあることを、我々有権者も肝に銘じたい。

欧米など主要国の社会の分断を煽（あお）り、政治の安定を脅かしつつあるのが、ＳＮＳ上の無責任な発信だ。日欧米などの民主国家は偽情報と陰謀論にさらされている。

選挙戦で特定の候補者を攻撃する意図から、生成ＡＩで巧妙に作られた偽動画や偽画像も少なくない。日本でも外国勢力の選挙介入の疑いが指摘されている。

だが、ＳＮＳの規制強化に向けた与野党の議論は進んでいない。むしろ政治家側が選挙での活用を競い合っている。実効性のある対策を急ぐべきではないか。

根拠不明のＳＮＳの投稿に踊らされないよう、国民一人一人がリテラシーを高めることも欠かせない。公共の言論空間を守ろうとする責任を自覚せねばならない。

言論空間守る責任を

自らが民主主義を支える担い手であり、言論の自由には責任が伴うことを認識する必要がある。

ＳＮＳ上では、スポーツ選手らへの行き過ぎた誹謗（ひぼう）中傷が後を絶たないという。自分が同じことをされたら、どう思うのか。投稿する前に、立ち止まって考えることから始めてはどうか。

１８世紀フランスの啓蒙（けいもう）思想家であるヴォルテールは「哲学書簡」で、「己の欲せざるところを他人に施すなかれ」という普遍的原理を強調している。

傷付けられる側の立場に立つことの大切さ、自分がしてほしくないことは他者にもしてはいけないという、当たり前の道徳観を改めて思い起こしたい。