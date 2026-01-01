２０２８年ロサンゼルス五輪へ向けて、アクションスポーツの予選をまとめて実施する「五輪予選シリーズ（ＯＱＳ）」の開催を日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）が検討していることが、ＪＯＣ幹部への取材でわかった。

実現すれば、五輪直前にトップ選手たちの真剣勝負を国内で見る機会が得られることになる。

五輪の予選は、競技ごとに国際連盟が実施するのが原則だが、ロス大会ではアクションスポーツと呼ばれる複数競技の予選をまとめ、ＯＱＳとして開催する計画が進められている。主催は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）で、対象競技は▽スケートボード▽スポーツクライミング▽自転車ＢＭＸフリースタイル▽バスケットボール３人制▽サーフィン――など。２８年６月までに世界各地で３大会が行われ、アジアでも開かれる見込みだ。

日本は開催候補地の一つに浮上し、ＪＯＣが開催に向けてＩＯＣから情報収集を進めている。ＪＯＣ幹部は「アクションスポーツは東京五輪のレガシー（遺産）。日本の若い世代が活躍する競技で、ＯＱＳが開かれればさらなる普及につながる」と開催に意欲を示す。今後は、日本側が負担する開催経費をどう捻出するかが課題となる。

アクションスポーツが五輪で初めて実施されたのは２１年東京大会で、特にスケートボードで日本勢が活躍した。男子ストリートで堀米雄斗（２６）が初代王者になったほか、女子ストリートで当時１３歳の西矢椛が日本史上最年少の金メダル。若い世代を中心にブームとなった。

東京大会のスケートボード会場となった東京・有明の施設は、スポーツクライミングやバスケットボール３人制もできるように改装され、レガシーとして残された。東京都の小池百合子知事も昨年８月、「（ＪＯＣから）相談していただければ準備を進めたい」と話し、受け入れに前向きな姿勢を示している。

ＯＱＳは２４年パリ五輪で初めて実施された。スケートボードやブレイキンなど４競技を対象に中国・上海とブダペストで２大会が行われ、計約４５０選手が出場し、計１０万人超の観客を集めた。スケートボードでは前回五輪王者の堀米も出場し、ブダペストでの第２戦で五輪切符を逆転で手にして観客を熱狂させた。ＪＯＣ幹部は「日本の若手が活躍するこれからのスポーツを、産業として発展させたい。たくさんの方に興味を持ってもらい、経済効果をもたらすのもスポーツの役割」と語る。