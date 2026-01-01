中国軍が、大型の移動式桟橋を搭載した船団を複数展開し、中国東部や南部の沿岸部で上陸訓練とみられる演習を実施していることがわかった。

大型貨物船「ＲＯ―ＲＯ船」など民間船を参加させ、軍民合同で訓練を繰り返している。日米両政府は、中国軍が民間船も利用して台湾侵攻能力を高めているとみて、警戒を強めている。

読売新聞が入手した人工衛星の画像と公開されている船舶情報の分析、日本政府関係者への取材により判明した。

船団は、折り畳み可能な桟橋を搭載した船３隻で構成され、３隻が沖合から砂浜などに向かって全長約８００メートルの巨大な桟橋を連結してかける仕組み。米海軍大の報告書によると、船団は軍所属とみられ、２０２５年に初めて３隻一体での運用が確認された。

本紙が入手した衛星画像では、東シナ海に面した中国東部・浙江省台州市と、約１１００キロ・メートル離れた南部・広東省広州市の２か所の港湾で２５年９月２９日、桟橋搭載船３隻がそれぞれ停泊しているのが確認できた。複数の船団が同時に運用されている実態は明らかになっていなかった。

浙江省寧波市の島嶼（ とうしょ）部では２５年７月３日、３隻が連結して移動式桟橋をかける様子がみられた。同年１０〜１１月にも複数回確認された。付近の陸上部分では施設建設が進む様子がうかがえ、日本政府は、新たな上陸作戦の演習場とみて動向を注視している。

広東省湛江市の演習場でも２５年３月２１日、３隻が移動式桟橋をかける訓練をしていた。同演習場付近では、２日後の２３日から２７日まで、ＲＯ―ＲＯ船が活動していたこともわかった。船の位置や針路などの情報を自動的に送受信する「船舶自動識別装置（ＡＩＳ）」の分析で判明した。移動式桟橋を使った合同演習に参加していた可能性がある。

中国軍が台湾を侵攻する場合、台湾を海上封鎖したうえ、港湾や空港などに攻撃を加えて制海権や制空権を確保した後、強襲揚陸艦などを用いた上陸作戦を行うとみられている。中国軍が２５年１２月２９〜３０日に実施した演習は、海上封鎖や強襲揚陸艦による上陸作戦を想定した内容だった。

ただ、中国軍は侵攻に十分な大型揚陸艦の数が不足しているとされる。英国際戦略研究所（ＩＩＳＳ）の「ミリタリー・バランス」によると、中国軍の大型揚陸艦は強襲揚陸艦３隻を含む計１１隻にとどまる。

米国防総省が１２月２３日に発表した中国に関する年次報告書は、中国軍が「ＲＯ―ＲＯ船との合同訓練を継続的に行い、輸送能力不足の解消を図っている可能性がある」と指摘した。中国軍は移動式桟橋を設置し、砂浜や浅瀬に直接乗り付けられないＲＯ―ＲＯ船などを沖合の桟橋に停泊させて、上陸作戦に必要な装備品を陸揚げする訓練を重ねているとみられる。

◆ＲＯ―ＲＯ船＝貨物を積んだトラックなどが自走して乗り降りができる民間の貨物船。傾斜路を使い桟橋などとの迅速な乗り降りが可能。中国では、船に設置された可動式の渡し板を強化する動きがあり、重量の大きい軍用車両の搭載が想定され始めたとみられている。米海軍大の２０２４年２月の報告書は、２３年に中国のＲＯ―ＲＯ船計１５隻が「複数の軍事的な活動に関与した」と指摘した。