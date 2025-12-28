フジッコの「カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン 900グラム」

アルミパウチ入りヨーグルトが話題だ。もっちりとした食感を生み出したり、におい移りを防いだりできる。後味すっきりやまろやかな味わいも登場。お昼やおやつに手軽に食べられそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）

フジッコの「カスピ海ヨーグルト リッチモ プレーン 900グラム」は、カスピ海乳酸菌と相性のよい菌をブレンドしたのが特徴だ。酸素を通しにくい容器で菌の発酵を活性化。粘り成分を出すことで新食感につなげた。自家製クリームも配合。控えめな酸味と自然なミルクの甘みを感じる味わいにした。口栓付きでスプーン不要で取り出せる。希望小売価格は1026円。

YUDAミルク（岩手県西和賀町）の「プレミアム湯田ヨーグルト」は、生クリームを加えることなどで濃厚でもっちりした食感に。独自製法で酸味を抑えて濃厚でも後味すっきりに仕上げた。容器によって空気と光を防ぎ、味の鮮度を保ちやすくした。スプーンですくいやすい大きめの口で、プレーンと加糖がある。ともに800グラム入りで販売価格は970円。

岩泉ホールディングス（岩手県岩泉町）の「岩泉ヨーグルト」は、独特の食感と粘りを打ち出した。岩手県内の厳選した原料乳を33〜35度の低温で長時間発酵させて食感や粘りを実現。素朴でまろやかな味わいを目指した。家族で楽しめるように大容量にした。千グラムと2千グラム、プレーンと加糖タイプがあり、千グラムのプレーンで販売価格は910円。（いずれも価格は変動する場合があります）

