貴重なおみくじを引くための箱を手にする亀野さん。手前の木版にはくじの内容が彫られている＝昨年１２月、貞昌院

横浜市港南区の曹洞宗貞昌院で、江戸時代の趣を残す貴重なおみくじが伝わっている。「凶」の運勢が半数を占め、戒めの意味合いがうかがえるなど当時の世相を色濃く感じられる一方、インターネットでも引くことができる。住職の亀野哲也さん（６０）は「昔の人がどういう思いを込めておみくじを引いていたか体験してほしい」と話している。

同寺は戦国時代の１５８２年に建立。残されている「天神おみくじ」は約２００年前、江戸時代後期に現在の東京都京橋で作られた。くじを引くための箱（高さ３１センチ、奥行き１２・２センチ）、紙に刷るためにくじの内容が彫られた木版（縦２４センチ、横４６・５センチ）１６枚、くじの紙を保管するたんす（高さ８５センチ、奥行き３０センチ）─など当時の一式が残っている。亀野さんは特に「当時の姿が残っているおみくじは珍しく、木版はほとんどない」と貴重性を語る。

運勢は「大吉」「吉」「半吉」「凶」があり、計６４種類。内容にちなんだ和歌が詠まれ、絵も添えられている。大吉では「願い事 十分なるべし」などと縁起の良いことが記されている。一方で、半数は「凶」となっており、「縁組 調（ととの）いそうにして 縁なし」などと手厳しい言葉がつづられ、これが「江戸時代のくじの特徴」と亀野さん。「健康に過ごすことが今よりも難しい当時の人たちはおみくじを娯楽としてだけでなく、戒めとしても捉えていたのではないか」と思いを巡らせる。

要望があれば実物の箱を振ってくじを引くこともできるが、くじの保護や遠方で足を運べない人のために、くじを無料で引くことができるサイトを作成。現代語訳も表示される。望まない運勢を引いた場合、自身では縄で結べないため、代わりにメッセージ送信欄に書き込むことで、供養してくれる。

毎年元日にはサイトでくじが２万〜３万回引かれるといい、亀野さんは「新年が良い年であるという願いを込めておみくじを引いてほしい」と笑顔を見せた。