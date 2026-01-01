¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥é¥¤¥¬¡¼¤¬Àê¤¦1¡¦4¡¡WD¡õÌµ½êÂ° vs Äë¹ñ¤Î10¿Í¥¿¥Ã¥°¡ÖËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¤¬£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÏÃÂê¤Î¥«¡¼¥É¤òÀê¤Ã¤¿¡££´²óÌÜ¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡Ê£×£Ä¡Ë¡×¡ÖÌµ½êÂ°¡×Ï¢¹ç·³¤È¡Ö¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¤Ë¤è¤ë£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤òÀê¤¦¡£¥é¥¤¥¬¡¼¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëà¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óá¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¥é¥¤¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë½Ã¿À·ãÏÀ¡ÊÆÃÊÌÊÔ£´¡Ë¡ÛÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÂè£³»î¹ç¤Ç¤ÏÂëÌÚ¿®¸ç¡õ¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¡õ¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡õ¥É¥ê¥é¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡õ¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¡õ¥«¥é¥à¡¦¥Ë¥å¡¼¥Þ¥ó¡õ£È£Å£Î£Á£Ò£Å¡õ¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¡¦¥¨¥ë¡¦¥¤¥É¥í¡õ£Ø¤Î£±£°¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆ±»Î¤Î¿ÎµÁ¤Ê¤¹³Áè¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡ÄËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤Ê¡£
¡¡Èà¤¬¤¤¤Þ£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÏÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ò¥í¥à¤ÏÄ©Àï¼Ô·èÄê£´£×£Á£ÙÀï¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É vs £Ó£È£Ï vs ÀÐ¿¹ÂÀÆó vs Æ£ÅÄ¹¸À¸¡Ë¤ÎÊý¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÎ©¤Á²ó¤ê¤¬Æñ¤·¤¤Î©¾ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÏìÅÍß¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï²¶¤Î¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡¢Ê¸¶ç¤¬¤¢¤ë¥ä¥Ä¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ä¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¡¢¼¹Ç°¡¢¤·¤Ä¤³¤µ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤Ë¤Ï»×¤¦¤ï¤±¤è¡£
¡¡Èà¤Ï£²£°£²£°Ç¯£±·î£µÆü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇËÍ¤Î°úÂà»î¹ç¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¡¢²¶¤¬É¬¤ºÄºÅÀ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃË¤À¤è¡£¤¢¤ì¤«¤é£¶Ç¯¡¢¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤Æ¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¤ä¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖÈ¿¹³´ü¡×¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤â¤Ã¤È¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥¬¡¼¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤¬¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤ÎÄ¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¥Ò¥í¥àÁª¼ê¤¬²¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Ï¡¢¥é¡¦¥½¥ó¥Ö¥é¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¥¢¥ó¥É¥é¥Ç¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Í¡£³¤³°¤ÇÃ¡¤¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏËÍ¤â¤è¤¯»î¹ç¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢±¿Æ°¿À·Ð¤â¤¢¤ë¤·¡¢Èà¤¬¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤Ë½Ð¤Æ¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢¥½¥ó¥Ö¥é¤Ã¤ÆÀäÂÐ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÂÎ½Å¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥Ç¥«¤¹¤®¤¿¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¤¹¤®¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬ÀµÄ¾¤ÊËÜ²»¤À¤è¡£¤È¤Ë¤«¤¯³¤³°¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¿Í´ÖÅª¤Ë¤â¥ì¥¹¥é¡¼Åª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£