°æ²¬°ìæÆ £µ³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø¡Ä°æ¾åÂó¿¿Àï¤ò´õË¾¤·¤¿à¿¿°Õá¡ÖÄéÁª¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×
¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç£±£²·î£³£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±µé£¹°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Æ±µé£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤Ë£´¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£²Ê¬£´£²ÉÃ£Ë£Ï¤Ç¾¡Íø¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë¡¢£µ·î¤Ë·×²è¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬£²£°£²£³Ç¯Âç¤ß¤½¤«°ÊÍè£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤À¡£ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢£±³¬µé¾å¤²¤Æ¤Î½éÀï¡£¸Ç¤¤ËÉ¸æ¤«¤éÅª³Î¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤ÆÍ¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢£²£Ò¤Ëº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡£³£Ò¤Ë¤ÏÁê¼ê¤¬·ÁÀªµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤¿¤¬ÎäÀÅ¤Ë¤·¤Î¤®¡¢£´£Ò¤ËºÆ¤Óº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤Æ£±£°¥«¥¦¥ó¥È¡££Ë£Ï¾¡Íø¤ÇÏ¢ÇÔ¤«¤é¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÂó¿¿¤È£×£Â£ÁÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤â´ÑÀï¡£Âó¿¿¤Ï»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÂÁá¤Ëµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ²¬¤Ï¥ê¥ó¥°¾å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯£µ·î¡¢¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡ËÁª¼ê¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ®Îõ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁê¼ê¤¬²¼°Ì¥é¥ó¥«¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö³¬µé¤ÎÊÉ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¨¤¿¡£¥Ñ¥ó¥Á¤Î½ÐÎÏ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ê¿¤Ó¤·¤í¤Ï¡Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼Äé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âó¿¿¤ò´õË¾¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¡ÖºÇ¶á¡¢ËÍ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢²ò¼á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¶ì¸À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂó¿¿Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡ÖÄéÁª¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÂó¿¿Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¡£ÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ë¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤Ç¤¤¿¤éÍýÁÛ¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐÀï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£´Ç¯£µ·î¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿Âó¿¿¤Î·»¡¦¾°Ìï¤Î¤ß¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£±£¶Ç¯¡¢£³£·Àï¤ò½Å¤Í¤¿°æ²¬¤â¤½¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡ÖË¾¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡ÊµÒÀÊ¤ò¡ËÁ´ÉôËä¤á¤é¤ì¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«¿®¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÆñ¤·¤¤¸½¼Â¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾°Ìï¤Î°ìºòÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ç°æ²¬¤¬°æ²¬¥¸¥à½êÂ°»þÂå¤ËÆ±Ìç¤À¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¾¢¤¬Âó¿¿¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤òµó¤²¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¼Â¸½¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤âÂó¿¿Àï¤ò´õË¾¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Ï¡¢Âó¿¿¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÎÂó¿¿¤Ï°æ²¬Àï¸å¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡ÖÍèÇ¯¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÏÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢°Î¶È¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£