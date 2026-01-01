柏木由紀、美肩輝くオフショルドレス3選公開「リアルプリンセス」「大人っぽくて綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】元AKB48の柏木由紀が1月1日までに、自身のInstagramを更新。オフショルダードレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】柏木由紀「ドレスが似合いすぎる」素肌輝くオフショルドレス姿
◆柏木由紀、オフショルドレス姿を公開
柏木は「5年ぶりのディナーショー」とつづり、2025年12月29日に開催された自身のディナーショー「寝ても覚めてもゆきりんワールド〜ディナーショーでも夢中にさせちゃうぞっ◆ Vol.2」（※◆は正式にはハートマーク）でのオフショットを公開。肩の美しいラインが際立つピンクや赤、水色の3種類のオフショルダードレスに身を包んだ姿を公開している。
◆柏木由紀の投稿に反響
この投稿には「ドレスが似合いすぎる」「雰囲気が素敵」「リアルプリンセス」「大人っぽくて綺麗」「可愛すぎる」「2026年の活動も楽しみ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】