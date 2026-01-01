西口、鬼になります―。西武・西口文也監督（５３）が３１日、就任２年目となる２６年を迎えるにあたり「（鬼に）ならなきゃいけないかな、とね」と新年の誓いを述べた。

就任１年目は６３勝７７敗３分けのリーグ５位。シーズン序盤は打線がかみ合い一時は首位まで０・５差に接近したが、交流戦以降は「あと１本」が出ない場面が目立ち、再浮上とはならず。「一番後悔しているとかっていうのはない。そういうタイプじゃないから」と普段と変わらぬひょうひょうとした口調は変わらずも、「トータルとしていろいろね。配球を読むのが一番難しい。選手を信用しすぎたじゃないけども、スクイズだったりもうちょっと（走者を）動かしたり、そういうこともしていけばよかったかな」と冷静に振り返った。

チームは２６年に向け、ＤｅＮＡから桑原、日本ハムから石井と球団として初めて、同じ年にＦＡ選手を複数獲得した。さらに、２０年に新人王を獲得した台湾統一・林、今季ヤンキース３Ａで１２勝、防御率１・６３の成績を残したワイナンス、パイレーツで６本塁打のカナリオと次々に新戦力を補強。１９年以来のリーグ優勝、そして０８年以来の日本一へ、一丸となって突き進む。（大中 彩未）