¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¿·½Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤ò´Þ¤á¤¿¡ÈÎòÂåºÇ¶¯¡É¤Î¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢´û¤Ë£¸¿Í¤¬Àè¹ÔÈ¯É½¤µ¤ì¡¢º£·îÃæ½Ü¤ËÁ´£³£°Áª¼ê¤¬¤½¤í¤¦Í½Äê¡£»Ø´ø´±¤ÏÍýÁÛ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢ÀèÈ¯¤Î¼´¤È¤Ê¤ë¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¡á¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º£Æ£Á¡á¤ä¼é¸î¿À¸õÊä¤Îµð¿Í¡¦ÂçÀªÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤òÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÄ¹°æ¡¡µ£¡¢°¤¸«¡¡½ÓÊå¡Ë
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÃ«¤ò£²ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÈÄ¶¹¶·â·¿¡É¥ª¡¼¥À¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂçÃ«¤ÎÂÇ½ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£±ÂÇÀÊ¤Ç¤âÂ¿¤¯¡£¾å°Ì¤òÂÇ¤¿¤»¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥É·³¤Ç»ØÄêÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£±ÈÖ¤È¡¢ÆÀÅÀ·÷¤ÇÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë£³ÈÖ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö£²ÈÖ¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤Ìò³ä¤À¤È¤Ï»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤ÏÁö¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡£Áö¼Ô¤¬¤¤¤ÆÈà¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾¯¤·¸À¤¤Êý¤¬°¤¤¤±¤É¡¢¤â¤·¡ÊÁê¼êÅê¼ê¤¬¡Ë¥Ó¥Ó¤Ã¤Æ¡ÊÀ©µå¤òÍð¤·»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ¡Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾¡Éé¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡Ê¾¡Éé¤ËÍè¤¿¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤ÆÆóÎÝÂÇ¤¬½Ð¤ì¤ÐÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤ë¡£ËÜÎÝÂÇ¤¬ÂÇ¤Æ¤ì¤Ð¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï³Ú¤À¤·¡¢¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£·£±»î¹ç¡¢£²£´Ç¯¤âÆ±Î½¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¸Î¾ã¤ÇÉÔºß¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï£²ÈÖ¤ËºÂ¤Ã¤¿·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë£²ÈÖ¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ë¡£
¡¡ÂÇ½ç¤ò¹½À®¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¡¼¥À¡¼¤òÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¡£ÂçÃ«¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤¹°ÕÌ£¤Ç¡¢¸å¤òÂÇ¤ÄÂÇ¼Ô¤Ï½ÅÍ×¡£»°ÎÝ¤Ë²¬ËÜ¡¢°ìÎÝ¤ËÂ¼¾å¤ò¿ø¤¨¤ëÍ½Äê¡£²¾¤Ë£³ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²¬ËÜ¤Ë£´ÈÖ¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÏÂ¿¿¤Ï»ø¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡Ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â½Ð¾ì°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¡¡Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡ÖÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº¸Íã¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçË¤¤òÃæ¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½à¡¹·è¾¡¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÆÀÅÀ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â·×»»¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Æó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤âÆóÎÝÁö¼Ô¤¬»°ÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£²ÅÀÆþ¤ë¤È¤³¤í¤¬£±ÅÀ¤·¤«Æþ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤È¸·¤·¤¤¡×
¡¡ÆÀÅÀÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥×¥é¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÒ¤ò£·ÈÖ¤«£¸ÈÖ¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡£¡ÊËÒ¤ÎÁ°¤Ë¡Ëµ¾ÂÇ¤ÇÁ÷¤ì¤ëÁª¼ê¡¢¸»ÅÄ¤È¤«¾®±à¤È¤«¤Ç¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÒ¤Ç¤«¤¨¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð£±ËÜ¤Ç¤«¤¨¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤À¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ê£¶ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ë¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡Ê¾®±à¤ä¸»ÅÄ¤è¤ê¡ËËÒ¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¸«¤âÊ¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤½¤³¤ÏÊÂ¤Ó¤È¾õÂÖ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡£±£²·î£²£¶Æü¤Ë£¸¿Í¤Î»ø¤òÀè¹ÔÈ¯É½¡£¤³¤ÎÃæ¤ËÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Î¿ûÌî¤È»³ËÜ¤òÀèÈ¯¿Ø¤Î¡È£²ËÜÃì¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤â¤Ëº£Âç²ñ¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Î£Ð£Â¤ÎÅê¼ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤½¤ÎÅÀ¤ÇÉÔ°Â¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¿ûÌî¤Ï£±£·Ç¯¤ÎÂè£´²óÂç²ñ¤Î½à·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¤Ç£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿·Ð¸³¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£¹Í¤¨¤ì¤Ð£¶²óÅê¤²¤Æ£±¼ºÅÀ¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¥¤¥Ë¥ó¥°Åª¤Ë¤âµå¿ôÅª¤Ë¤â¤½¤³¤Þ¤Ç´°àú¤Ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Áê¼êÂÇÀþ¤Î°ì²ó¤ê¤Ê¤¤¤·¡¢£³²ó¤«£´²ó¤òÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£Èà¤Î¤è¤¦¤Ë·Ð¸³¤ÈÀ©µåÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤ëÅê¼ê¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Â¸ºß¡×
¡¡°ìÊý¤Î»³ËÜ¤Ï£³·î£¶Æü¤ÎÂæÏÑ¤È¤Î£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë³«ËëÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£³«ËëÅê¼ê¤ÏËÍ¤¬£±¿Í¤Ç·è¤á¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤ë¡£³«Ëë¤«¤é£²Àï¤¯¤é¤¤¤Ï¡Ê£±¡¢£²ÀïÌÜ¤Î¤É¤Á¤é¤â¡Ë¹Ã²µ¤Ä¤±¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Åê¼ê¿Ø¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡Â¿¤¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ëµß±ç¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¼é¸î¿À¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ëÂçÀª¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡££²£³Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤â·Ð¸³¤·¡¢¹ñºÝµå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà¤Î½ÕÀè¤È¤«¤¹¤´¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢¤¤¤¤Ç½ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¢¤È¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£Á°¤Î¤á¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢É¡Â©¤¬¹Ó¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡º£Âç²ñ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ìÀþµé¤ò¤½¤í¤¨¤¿ÊÆ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯¹ë¤¬¤½¤í¤¦¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬ÂÔ¤Ä¡£
¡¡¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»î¹ç¡¢ÆâÍÆ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜÀè¤Î£±¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×
¡¡Âç²ñ£²Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂæÏÑÀï¤Þ¤Ç»Ä¤ê£¶£´Æü¡£Ä¹¤¯¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¢¡°æÃ¼¡¡¹°ÏÂ¡Ê¤¤¤Ð¤¿¡¦¤Ò¤í¤«¤º¡Ë£±£¹£·£µÇ¯£µ·î£±£²Æü¡¢Àîºê»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£°ºÐ¡£ËÙ±Û¤«¤é°¡Âç¤ò·Ð¤Æ£±£¹£¹£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÃæÆüÆþÃÄ¡£¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó£µÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ£·ÅÙ¡££²£°£±£³Ç¯£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢£±£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¡£µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯£±£°·î¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¡£ÄÌ»»£±£¸£¹£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£±ÎÒ¡¢£µ£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£±£°ÂÇÅÀ¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£
¢¡¼èºà¸åµ¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæÈ×¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤ËËÜ»æ¤¬£²ÄÌ¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¡Ê¢¨ÊÌÉ½£Á¡¦£Â¡Ë¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤·¹Í¤¨¡Ö¡Ê¤³¤Î£²¤Ä¤Î¡ËÍ»¹ç¤À¤Í¡£Í»¹ç¤·¤¿¤¤¤Í¡×¤È¡¢¤¦¤Ê¤º¤¤Ä¤Ä¡Ö¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¤³¤¦¤À¤Í¡×¤È¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î²£¤Ë¡Ö°ì¡×¡¢²¬ËÜ¤Î²£¤Ë¡Ö»°¡×¤Èµ¤·¡ÖÂÇ½ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡¢¤³¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Â¼¾å¤Ï°ìÎÝ¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¹¶·â½Å»ë¤Î£Á¥×¥é¥ó¤È¡¢º¸±¦¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¡¢¾®µ»¤¬¤Ç¤¤ëÂÇ¼Ô¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À£Â¥×¥é¥ó¡££²ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ£²¤Ä¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÍ»¹ç¤·¤¿¤â¤Î¤ò¡ÊÂç²ñÁ°¤Î¡Ë£³·î¤Ë¤Þ¤¿»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡Ø°Õ³°¤È£±¤«½ê¤°¤é¤¤¤·¤«´Ö°ã¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤Ã¤Æ²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¡È½ÉÂê¡É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼èºà¤Ç¸«¤¤¤À¤·¤¿ºÇÅ¬²ò¤ò¡¢Åú¤¨¹ç¤ï¤»¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃ´Åö¡¦Ä¹°æ¡¡µ£¡Ë