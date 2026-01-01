サッカー日本代表の森保一監督（５７）が、３１日までに取材に応じ、８大会連続出場となる６月開幕の北中米Ｗ杯（米国、メキシコ、カナダ）の目標としてシンプルに「勝つ」と掲げた。昨年末に決勝戦（７月１９日）会場のメットライフ・スタジアム（ニュージャージー州）を訪れ、最高の景色を目に焼き付けた。第２次政権でのチーム力の進化に大きな手応えを明かし、自信を持って、最善の準備をして本大会に臨む。（取材・構成＝岩原 正幸）

２０２５年の目標に、森保監督は「進化」の「進」を掲げた。言葉通りに、３月、３試合を残し史上最速でＷ杯本大会の出場権を獲得するなど、アジア最終予選では１０試合で３０得点３失点と圧倒的な強さで突破を決めた。

「選手も経験値が上がってレベルアップしてくれている。戦術的なところも幅広く伝わり、進化、進歩している。２６年の漢字ですか？（笑） 『勝』かな。Ｗ杯の年なので勝つことが大切。そこにこだわりたい。目の前の勝利と、日本サッカーの発展のために未来へつなぐという信念で２６年もやっていきたい」

昨年９月以降は米国遠征を経験。秋は強豪ブラジルから初勝利を挙げるなど、アジアからＷ杯仕様の相手に変わっても、チーム力の高さを示し「選手がアジャストしてくれた」と手応えを示す。コーチで経験した１８年ロシア大会、初指揮となった２２年カタール大会を経て、森保監督にとってのＷ杯の舞台とは。

「世界最高峰。夢と誇りをかけて、国を背負って戦う場ですね。国歌を歌う時の感覚とか、この舞台でやれて幸せだなと。（２２年クロアチア戦での）負けた経験は大きい。もっと先に行けると思っていた中、戦い方次第では試合をものにできたという思いがあった」

先月の抽選会の結果、１次リーグではオランダ、チュニジア、欧州プレーオフ勝者との対戦が決定した。初戦に関して「大事だが全てではない」と言った。

「グループリーグも３位（１２チームのうち上位８チーム）まで上がる。結果にブレず、その先プラス（決勝戦まで）５試合を考えて目の前の一戦でできることをやっていきたい。勝つことを目指し、最善の準備をするというのは常に同じで、気持ちは変わらない」

地力が大事になるのかと聞かれると、こう答えた。

「自分たちが強かったら、自然と結果が付いてくる。我々が主体というところかなと。力を付ければ、目標が（向こうから）近づいてきてくれる」

決勝の地、ニューヨーク・ニュージャージーの会場を訪れ、日本代表が７月にピッチに立つイメージを高めてきた。

「決勝の舞台を見たいと思い行った。イメージ（を持つことが目的）ですね。アメフト仕様だったが（苦笑）。トロフィーはそこにあるもんだ、とか。まずはそこでプレーする、ここに行きたいという気持ちだった」

日本は２大会連続で１６強。過去４度、８強の壁に阻まれる中、欧州トップのリーグでプレーする選手が多くなった今、目標は「優勝」で統一されている。

「日本サッカーが２０５０年までに優勝するという目標（２００５年宣言）の中で、５０年は本命優勝だと。今はダークホースで優勝を狙いにいく形。その時間軸の中で、今よりも力を付けて未来につなげたい」

決勝までの８戦を考慮し、ターンオーバー（試合ごとの大幅入れ替え）を見据える中、１期目と今回の２期目での選手たちの内面の成長も実感してきた。

「メンタル、フィジカル的にもフレッシュなところを生かしていければ、ターンオーバーでうまく戦って勝つ確率が上がるかなと今は思っている。短期間、短時間でお互いを生かし合える、日本人のつながる能力は世界トップクラスだと思う。（普段の活動からローテーションする場合でも）自己犠牲の精神で自分（の感情）を抑えてくれている選手たちが２期目の方が多くいるなと。（他国では）常連組が使ったり使われなかったりしたら、メンタル的に持たないチームが多いと思う。チームのため、日本のサッカーのためを考えてやってくれている」

特にＤＦラインでけが人が多く出た影響で、チームを固める時期は直前になりそうだ。

「日本は経験値を広げながら、最強、最高（のチーム）をつくっていった方がいいという感覚。最後はギュッと固めていく。その形でやれるのは日本だけかもしれない」

６月１１日の開幕へ。カウントダウンは始まった。

〇…Ｗ杯イヤーとなる２６年の日本代表活動は、３月の欧州遠征からスタートとなる。「サッカーの聖地」と称されるウェンブリー競技場で強豪イングランドと対戦することが決まっており、もう１試合も欧州勢との対決となる見通し。６月のＷ杯開幕に向けた２６人のメンバー発表は、５月３１日に東京・国立競技場で開催の壮行試合に前後して行われる。Ｗ杯後の初陣は９月で、１２日間で４試合の親善試合を国内各地で実施する。

◆オランダ 欧州予選は６勝２分け０敗、２７得点４失点で危なげなく突破。クーマン監督（６２）の指揮のもと、主将ＤＦファンダイク（３４）、ＭＦデヨング（２８）、フラフェンベルク（２３）、ＦＷハクポ（２６）、デパイ（３１）ら各ポジションにスター選手がそろう。Ｗ杯は過去３度の準優勝で今大会では初優勝を目指す。

◆チュニジア 「カルタゴのワシ」の愛称を持つ北アフリカの雄で、今回のアフリカ予選では、９勝１分け、２２得点で無失点と堅守を誇る。２５年２月から１２年ぶりの再登板でチームを率いるトラベルシ監督（５７）のもと、高い組織力が大きな武器だ。ＭＦメジブリ（２２）ら若手が台頭し、Ｇ大阪所属のＦＷジェバリ（３４）もＷ杯メンバー入りの可能性を残している。過去６度の大会はいずれも１次リーグで敗退。

◆欧州予選プレーオフ（ＰＯ）Ｂ組 ＦＩＦＡランク４３位スウェーデン、同２８位ウクライナ、同３１位ポーランド、同６３位アルバニア）の勝者との対戦。欧州ＰＯは現地時間の３月２６日にウクライナ―スウェーデン、ポーランド―アルバニアで準決勝が行われ、３月３１日に決勝が開催される。