オリックス・宮城大弥投手（２４）が２０２６年もスポーツ報知に独占コラム「一生百錬」を寄せます。随時掲載の新春特別版では「可能性しかない」と３年ぶりのリーグ優勝へ決意表明。同学年の紅林らチームメートへの思いを明かした。連続世界一を目指す３月のＷＢＣでも活躍が期待されるエース左腕。帰省先の沖縄から、今季に懸ける意気込みをつづった。

スポーツ報知の読者のみなさん、あけましておめでとうございます。２４年、２５年に続き、コラムを担当させていただくことになりました。僕自身の言葉で発信させていただける貴重な場ですので、２６年も温かい目で見守ってください。

今は沖縄にいます。年をまたぐ、という意味で「年越しジャンプ」は恒例になりました。たくさん投げたい、たくさん勝ちたい。毎年、そう思って１年をスタートし、沖縄でも常に野球のことを考えています。でも、せっかくの帰省。練習が終わった後は、おいしいものをいただいています。

２５年も書かせていただきましたけど、通堂（とんどう）というラーメン屋さんや、ファストフードのエンダー（Ａ＆Ｗ）が好みです。この時ぐらいは！と思って堪能します。中学、高校の友人とご飯を食べている時間は楽しいですし、本当は海を泳ぎたいです。寒いし、ダメですけど…（笑）。

２２年ぐらいから、僕の中で抜いたような直球が気になっていました。大差がついた場面や、下位を打つ相手に対して「絶対に初球を振らないだろう」という状況で投げてしまった一球です。そこで１４８キロを投げられるはずなのに、１４２キロを打たれた時の悔しさがずっと残っていました。

一試合をトータルで見て、投球に強弱をつけることは大事なことかもしれません。でも、これからの野球人生を考えた時に、後悔しそうな気がしました。今、強弱に頼ってしまうと、大変なことになるだろうと。そこで２５年、目標に立てたのが「全力投球」でした。

投手として、常に全力で打者と勝負したい気持ちは持ってきました。ある程度の成績が付いてきた中で、忘れがちになっていた意識かもしれません。全力で投げられる場面が増え、実際に三振を多く取れた（注）ことは良かったです。奪三振は投手の能力値になりますし、新しい自分が発見できました。しっかり三振を取りながら、失点を減らすことを追い求めています。

勝ち星だけを見れば、２年連続で７勝。力が下がったとは思っていません。２ケタを勝っていた時は、勢いに任せていた部分もありました。勢いに加え、よく「考える」ようになったのが最近です。成績は落ちましたけど、自分自身の中でプラスの要素は多いです。

２５年は３位でした。僕にも責任はたくさんあります。リードしている展開で追いつかれるのは、なぜか。実力不足、技術不足です。もっと落ち着いて、考えて投球する意識も足りませんでした。そこをこのオフ、突き詰めていきます。２６年の自分に期待しています。

優勝したい、ではなく、優勝できると思っています。可能性しかありません。九里さんは先発陣を活気づけ、気迫を落とし込んでくれました。簡単にはマウンドを降りないぞ、と。僕もそうなりたいと思いました。個人的に期待するのはペータ（山下）です。とにかく元気でローテーションを守ってほしいし、刺激し合いたい後輩の一人です。

同学年の紅林くんも燃えています。勝利数とホームラン数の競争は、２６年も続ける予定です。２５年は９本の彼が勝ちました…。お互いに「もっと打てよ。もっと勝てよ」といいイジり合い！？をして、２人でチームの柱として認めれられるように頑張っていきます。

チームの優勝と同時に、３月のＷＢＣも意識しています。前回大会で持ち帰ったのは、自分のふがいなさです。アップの前、トレーニングの前、投球前の準備。トッププレーヤーほど、本当に準備をしています。自分は適当だったな、と実感しました。現在地を確認でき、もっと野球がうまくなりたいと思える舞台。何回でも出たいし、選ばれたいというのが本音です。

２５年１２月には山本由伸さんに会え、久しぶりに話もできました。「ご飯に連れて行ってください」とお願いすると「しゃべらんやん」と言われてしまいました…。あれだけ極めた人が、全く何も変わらないのはすごいことです。ただ、髪質は良かったです。髪質にもキレがありました（笑）。

パ・リーグの順位で言えばソフトバンクさんが１位ですが、まず一つ上にいる日本ハムさんを倒さなければいけません。一段一段、という意識で戦っていきます。２６年で７年目。防御率や奪三振など、何か「タイトル」と呼ばれるものをつかまなければいけません。２５年に痛めた腰も完治し、強い球を投げられています。一番の目標は、ビールかけとシャンパンファイト。みんなでワイワイできる瞬間をイメージして、たくさん笑える一年にします。（宮城 大弥）

【注】２５年は１５０回１／３を投げ、リーグ４位でチーム最多の１６５奪三振を記録。奪三振率９．８８は最多奪三振（１９５）の日本ハム・伊藤（８．９２）や西武・今井（９．７９）らを上回り、両リーグを通じてもトップの数字だった。

◆宮城 大弥（みやぎ・ひろや） ２００１年８月２５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。少年野球「志真志ドラゴンズ」で野球を始め、中学は「宜野湾ポニーズ」でプレー。興南では１、２年夏に甲子園出場。３年時はＵ１８日本代表に選出され、１９年のドラフト１位でオリックス入団。２１年に１３勝を挙げ、パ・リーグ新人王を受賞した。２３年のＷＢＣでは侍ジャパンの世界一に貢献。通算成績は１１５試合で４９勝２９敗、防御率２・４８。１７１センチ、８５キロ。左投左打。年俸２億２０００万円。