¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¥¿¥«¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¹îÉþ¤¬ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦´ßÅÄ¸î´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¡Ö¥¿¥«¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¡×¹îÉþ¤òÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤Ë·Ç¤²¤¿¡££³°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£²£µÇ¯¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ï£·¾¡£±£¶ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç¥Ñ¤Î¥«¡¼¥ÉÊÌ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤ÎÉé¤±±Û¤·¡££²£´Ç¯¤Î£¹·î£±£³Æü¤«¤éÇ¯¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç£±£²Ï¢ÇÔ¡Ê£²Ê¬¤±¤ò¶´¤à¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£±£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÍ¥¾¡¤òµö¤·¡¢¡Ö¡ÊÂ¾µåÃÄ¤Ï¡Ë¤ß¤ó¤ÊÂÇÅÝ¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¦¤Á¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢·è°Õ¤ÏÁêÅö¤À¡£
¡¡¡Ö¡ÊÅêÂÇ¤Î¡Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹â¿å½à¡×¡£°ÊÁ°¤«¤é¶ì¼ê¤È¤·¤Æ¤¤¿Í¸¶¡Ê£²£¶Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡Ë¤Ë£´¾¡¡¢¾åÂô¤Ë¤Ï£³¾¡¤ò¸¥¾å¡£¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´Ø¤éº¸ÏÓ¤Î¹¶Î¬¤âÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¾¡¤ÁÊý¡×¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤¬£¹·î£²£°Æü¤«¤é¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¤Ç¤Î£´Ï¢Àï¤À¡£±ä¤Ù£±£¶¿Í¤Îµß±ç¿Ø¤¬Ê³Æ®¤ò¸«¤»¡¢Á´¤Æ£±ÅÀº¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê£´Ï¢¾¡¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¥²¡¼¥à¥×¥é¥ó¤¬³«Ëë¤«¤é³ÎÎ©¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¡ÖÁ´¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢ÌÜÉ¸¤Ï£²£³Ç¯°ÊÍè¤Î¡Ö´°Á´Í¥¾¡¡×¡£ÄËÎõ¤Ê¡ÖÇÜÊÖ¤·¡×¤ÎÀè¤Ë¡¢´¿´î¤Î½©¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÆîÉô¡¡½ÓÂÀ¡Ë