¡¡ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢Æ®¾Àë¸À¤ò¤·¤¿¡£µåÃÄ½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë£²£¶Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾¡¤Á¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤òÉ½ÌÀ¡£Æâ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿Æ®»Ö¤ò²¡¤·½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀï¤¤¡¢Èá´ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë£²£°£²£¶Ç¯¤Ï¡¢¤â¤¦±£¤µ¤Ê¤¤¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê»Ñ¡¢²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤ë¡£Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬Æ®¾¤È²½¤¹¡£
¡¡¡Ö±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡££²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢ÆâÂ¦¤Ç¤½¤ì¤ò²¹¤á¤Æ¡¢¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉ½¸½¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢£²£¶Ç¯¤ÏËÜÅö¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¼þ¤ê¤«¤é¤Î¸«¤¨Êý¤Ï¡ËÁ´¤¯°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡»Ø´ø´±¼«¤é¡¢º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò¡ÖÇ®ÇÆ¡×¤ËºÇ½ª·èÄê¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤½¤ÎÀèÆ³Ìò¤È¤·¤Æ¡Ö»ä¤¬¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤¹¤ëº£¡¢¡Ö¼é¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¡£¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê£²£µÇ¯¤Ï¡ËÎäÀÅ¤µ¤¬É½¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ò²õ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤Ê¤ª¡¢ÊÑ³×¤ò¿Ê¤á¤¿¡£´ÆÆÄ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÏÂÅÄ£±¡¦£²·³ÂÇ·â½ä²ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¿ø¤¨¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÀ©¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤·¤Æ¡¢ºäËÜ¤ËÂ÷¤·¤¿¡££±¡Á£µÈÖ¤Þ¤Ç¤Û¤Ü¸ÇÄê¤·¤¿ÂÇÀþ¤âºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄº¤ËÅÐ¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ï¡Ë³«Ëë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡££²·î¡¢£³·î¤Ï»Å¹þ¤ß¤Î»þ´ü¡£³«Ëë¤ÎÅìµþ£Ä¤«¤éÁ´³«Êü¤·¤Þ¤¹¡£¾ðÇ®¡¢¤½¤ÎÇ®¤ÇÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÀÍÕ¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¸Î¡¦À±ÌîÀç°ì¸µ´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿µå»ù´ÆÆÄ¤¬Ç³¤¨¤ëÃË¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡½¡£½ÉÅ¨µð¿Í¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë£³·î£²£·Æü¤Î³«ËëÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤«¤éËÜÇ½¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¡Ê¾®¾¾¡¡¿¿Ìé¡Ë