第１０４回全国高校サッカー選手権 ２回戦 日大藤沢（神奈川）２―０岡山学芸館（岡山）（３１日、Ｕ等々力ほか）

２回戦１６試合が行われ、元日本代表ＭＦでＪ１川崎で活躍した中村憲剛氏（４５）の長男、ＭＦ中村龍剛（りゅうご、２年）が所属する日大藤沢は岡山学芸館を２―０で破り、１６強入りを果たした。父が現役時代に着けた「１４」を背負いボランチで先発出場。父が愛し、愛された本拠地で全国初勝利を味わった。試合はＦＷ有川啓介（３年）が２得点を決めた。２日の３回戦で８強入りをかけて聖和学園（宮城）と対戦する。

思い出の地で、憧れの父の番号を背負った龍剛が、全国初勝利を手にした。初戦の舞台は憲剛氏が現役時代に本拠地とした等々力。観客の入場ゲートには父をモチーフにした銅像が飾られている。心が躍った。「入場する前から観客の人数もすごい多かった。最高の舞台でやらせてくれてありがたい。大きな経験になった」。特別な場所で過ごした夢のような時間を笑顔でかみしめた。

等々力のピッチでプレーするのは今回で４度目。幼い頃はメインスタンドで父の活躍を眺めていたが、今では自身が試合をする場所に変わった。ボランチで先発すると、パスサッカーを志向するチームの心臓として貢献。常に首を振りながら、時には最終ラインまで下がって効果的にパスを回した。「自分がボールを落ち着かせて、ゲームを作ることができた」。前半には相手選手との接触でピッチ上に倒れ込み「目がちかちかした」というが、起き上がり、セットプレーのキッカーを直後に務めた。

県大会では背番号７を着けたが、全国では憲剛氏が現役時代に背負った「１４」に変更。県大会後に打診された際には、「父を超えたい。ぜひ着けさせてほしい」と佐藤輝勝監督（４７）に直訴した。指揮官も「７番から２倍成長してほしい。かけ算のように成長してくれれば」と託した。

背番号変更の際には父にも相談した。父も「自分らしくやってくれればいい。１４番を着けるのはエモいな」と喜んだ。顔もプレーもそっくり、自身に届けられるチャントも川崎時代の憲剛氏のものだ。いつかは父を超える―。その思いを秘め、龍剛は「自分はお父さんではない。自分の道を進んで、結果的にお父さんの上を行ければ」と視線を上げる。

次戦、２日の聖和学園戦の試合会場も等々力だ。この日はパスだけでなく３本のシュートを放ったが決まらず、「まだまだ、全然下手くそ」と満足していない。「もっと自分がゲームを決めたい。シュートや体を投げ出す部分で、自分が勝負を決定づけられるようにしたい」。東京・久留米高での３年間、父は全国の舞台を踏むことができなかった。父の思いを背負いながら、龍剛が夢の舞台でさらなる成長を遂げる。（浅岡 諒祐）

ピッチ外の“ファインプレー”で「日大藤沢サッカー部」が有名に

２４年１月２日、「日大藤沢サッカー部」の名が、一躍有名になった。プレーではなく、行動が注目された。

２３年度大会の１２月３１日にチームは２回戦敗退となったが、２４年１月１日の能登半島地震発生で「何かできることがあるのでは？」と選手主導で動き、翌２日に試合があった石川代表・星稜の応援を学校側に提案。地元応援団が会場入りできなかった星稜に声援を届けるべく、試合会場の千葉・柏市に駆けつけた。

選手たちは星稜のユニホームに見立てた神奈川・茅ヶ崎市のゴミ袋を頭から被り、スタンドから声援を送った。実家に帰省していた佐藤監督も急きょ駆けつけ「選手主導っていうのがいい」と選手の行動力に感心していた。あれから２年。行動力で多くの人の心を揺さぶった日大藤沢が、今度はプレーでも人々を魅了している。（岡島 智哉）

〇…日大藤沢の１８４センチ長身エース、有川が２得点で勝利に導いた。後半１５分、自ら獲得したＰＫを冷静に決めて先制。同３４分には左のＣＫから貴重な追加点を頭で沈めた。前半に決定機を外しハーフタイムに指揮官から「王様を気取るな」と尻をたたかれ発奮。「そういうのを決めないと得点王にはなれない。まだまだ点を取らないといけない」とギラギラしていた。