2児の母・安田美沙子、仕込み中の豪華おせち公開「盛り付けが華やか」「売り物みたい」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの安田美沙子が1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。仕込み中のおせちを公開した。
【写真】43歳2児の母タレント「手が込んでる」売り物レベルの豪華おせち
安田は「＃明けましておめでとう御座います」とつづり、おせちの写真を投稿。伊達巻やかまぼこ、黒豆のほか、花型に切られた野菜も添えられており、「仕込み」と記している。
この投稿に「盛り付けが華やか」「手が込んでる」「おめでたい」「花形にしてるの器用で憧れ」「売り物みたい」などの声が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
