¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£½é²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¤¹¤ë¡£

¡¡Âç²Ï65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë­¿Ã·»Äï¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¤òÉÁ¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë­¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤­¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË­¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£

¡Ò½é²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤­¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ­¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾(ÇòÀÐÀ»)¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£

¡¡¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤­Àï¹ñÉð¾­¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¡£

¡¡¥­¥ã¥¹¥È¤Ï¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¤ËµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢½¨Ä¹¤ÎÀµºÊ¡¦·Ä(¤Á¤«)¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¡¦Ç«¡¹¤ËÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£