¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¡¢NHKÂç²Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×½é²ó1·î4Æü¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤òà°ìµó¸ø³«áÃçÌîÂÀ²ì¡¢ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÇòÀÐÀ»¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬À¸¤À¸¤¤È¡Ä
¼ã¤Æü¤ÎË¿Ã·»Äï¤¬À¸¤À¸¤¤È¡Ä
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬4Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£½é²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤È¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµó¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²Ï65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¤òÉÁ¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡Ò½é²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡ÈøÄ¥ÃæÂ¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¤Ï¡¢ÅÄÈª¤ò¹Ì¤·ÅÚ¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÊë¤é¤·¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÌîÅð¤Î½¸ÃÄ¤¬Â¼¤ò½±¤¤¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¼¡¦Ä¾(ÇòÀÐÀ»)¤¬Ï¢¤ìµî¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂ¼¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤ÎÆ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤Àï¹ñÉð¾¡¦¿¥ÅÄ¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Ë»Å´±¤·¡¢Âç½ÐÀ¤¤òÌ´¸«¤ëÆ£µÈÏº¤Ï¡¢¾®°ìÏº¤Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÍè¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤½Ð¤ë¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¤Ï¿®Ä¹¤ÎËå¡¦»Ô¤ËµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡¢½¨Ä¹¤ÎÀµºÊ¡¦·Ä(¤Á¤«)¤ËµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¡¦Ç«¡¹¤ËÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¾¾²¼Þ«Ê¿¤Ê¤É¹ë²Ú¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£