「第１ターゲットだ」大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」
大晦日に驚きの一報が飛び込んできた。
トルコの名門ベジクタシュが、クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地の獲得に本腰を入れているという。
トルコメディア『EN.HABERLER.COM』が12月31日、「ベシクタシュ、ラファ・シウバの代わりは日本人10番」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「ラファ・シウバとの契約満了を控えるベシクタシュは、今シーズン末に契約満了を迎える鎌田大地をチームに加えたいと考えている。黒と白チームの運営陣は、控えめな移籍金での移籍成立を目指している」
同メディアは「第１ターゲットはカマダだ」と続けている。
「ベシクタシュは、シーズン後半戦に臨むにあたり、より強力なチーム作りを目指し、移籍に向けて準備を進めている。黒と白のチームは、チームに不満を抱いているラファ・シウバとの契約満了を控えている。一方で、シウバの穴をプレミアリーグでプレーする日本人10番で埋めたいと考えている」
「ベシクタシュは、10番のポジション（トップ下）獲得に向けて綿密な調査を行い、プレミアリーグのクリスタル・パレスに所属する29歳の鎌田大地を移籍リストに加えた。ベシクタシュは鎌田を最優先に考えており、今シーズン末に契約満了を迎えるこのスター選手を、わずかな移籍金で獲得することを目指していることが明らかになった」
さらに、「ゼネラル・コーディネーターのセルカン・レチベル氏が推薦したクリスタル・パレスのスター選手は、セルゲン・ヤルチュン監督からも承認された。ベシクタシュの経営陣は、移籍の最終決定に向けて動き出している」と綴っており、クラブ内でのコンセンサスも取れているようだ。
記事の通りであれば、ベジクタシュ側は補強に本気のようだが、鎌田は現在故障中で、すぐにはプレーできない。また、ワールドカップの半年前に不動のレギュラーでプレーしているパレスを離れて、トルコに向かうかどうかは疑問が残るところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
