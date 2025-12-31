NY株式31日（NY時間14:01）（日本時間04:01）
ダウ平均　　　48295.20（-71.86　-0.15%）
ナスダック　　　23393.09（-25.99　-0.11%）
CME日経平均先物　50840（大証終比：+440　+0.87%）

欧州株式31日終値
英FT100　 9931.38（-9.33　-0.09%）
独ＤＡＸ　　休み
仏CAC40　 8149.50（-18.65　-0.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.473（+0.025）
10年債　 　4.167（+0.045）
30年債　 　4.844（+0.037）
期待インフレ率　 　2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.855（0.000）
英　国　　4.479（-0.019）
カナダ　　3.432（+0.020）
豪　州　　4.741（-0.005）
日　本　　2.059（+0.015）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.60（-0.35　-0.60%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4331.70（-54.60　-1.24%）

ビットコイン（ドル）
87632.00（-553.04　-0.63%）
（円建・参考値）
1374万6832円（-86755　-0.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ