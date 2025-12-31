ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は７１ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式31日（NY時間14:01）（日本時間04:01）
ダウ平均 48295.20（-71.86 -0.15%）
ナスダック 23393.09（-25.99 -0.11%）
CME日経平均先物 50840（大証終比：+440 +0.87%）
欧州株式31日終値
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.025）
10年債 4.167（+0.045）
30年債 4.844（+0.037）
期待インフレ率 2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（0.000）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.432（+0.020）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.60（-0.35 -0.60%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4331.70（-54.60 -1.24%）
ビットコイン（ドル）
87632.00（-553.04 -0.63%）
（円建・参考値）
1374万6832円（-86755 -0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 48295.20（-71.86 -0.15%）
ナスダック 23393.09（-25.99 -0.11%）
CME日経平均先物 50840（大証終比：+440 +0.87%）
欧州株式31日終値
英FT100 9931.38（-9.33 -0.09%）
独ＤＡＸ 休み
仏CAC40 8149.50（-18.65 -0.23%）
米国債利回り
2年債 3.473（+0.025）
10年債 4.167（+0.045）
30年債 4.844（+0.037）
期待インフレ率 2.246（+0.014）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.855（0.000）
英 国 4.479（-0.019）
カナダ 3.432（+0.020）
豪 州 4.741（-0.005）
日 本 2.059（+0.015）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝57.60（-0.35 -0.60%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4331.70（-54.60 -1.24%）
ビットコイン（ドル）
87632.00（-553.04 -0.63%）
（円建・参考値）
1374万6832円（-86755 -0.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ