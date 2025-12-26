NELKE、配信シングル「Continuum」＆アルバム『EMBLEM』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NELKE（ネルケ）が1月10日にシングル「Continuum」を配信リリース、さらに1月14日にアルバム『EMBLEM』をリリースすることが決定した。

■NELKEとして初のCDリリース

2025年開催のワンマンライブ全公演をSOLD OUTさせ『COUNTDOWN JAPAN 25/26』などの大型フェスにも初出演を果たした5人組バンドのNELKE。

配信シングル「Continuum」には、価値観に揺れる社会への皮肉と痛みを描く「ステレオタイプヒロイック」、未熟さや不純さを抱えたまま明日を生きようとする人間らしさを描いた「裂いて」、そして満たされない繊細な恋心を映し出す「Stargazer」の新曲3曲を収録。揺れ続ける感情の連なりを、RIRIKOの言葉とNELKEのサウンドが鮮やかに描き出す。

『EMBLEM』は、「花図鑑」「カレンデュラ」「春か未来」を“2026 ver.”として再収録し、RIRIKO名義でリリースされた「好きな人消えて」のNELKEバージョンを初収録したEP『EPILOGUE』と「Continuum」収録曲に、「Incarnation」「バイバイアクター」などの人気曲を加えた全14曲入りのアルバムで、NELKEとして初のCDリリースとなる。

なお『EMBLEM』は、1月14日に開催される『NELKE ONE MAN LIVE TOUR “Diary”』のZepp DiverCity(TOKYO)公演から会場限定で販売される。

■リリース情報

2026.01.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Continuum」

2026.01.14 ON SALE

ALBUM『EMBLEM』

■関連リンク

NELKE OFFICIAL SITE

https://nelke.aremond.com/