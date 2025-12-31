ボートレース芦屋の「福岡県内選手権大会」は大みそかの12月31日に3日目が終了。元日のきょう1日に行われる4日目、注目レースは12Rだ。

岡崎がインで負けられない。決して威張れる足ではないが、今日はここ1走。しっかり調整を合わせて、こん身の逃げを披露する。ただ、パワー上位の郷原は強敵だ。伸びる原田にも捲り一発も。山ノ内は素早く差して粘り込みたい。

＜1＞岡崎恭裕 気温は下がったけど、変わらずいい感じはしませんね。直線が物足りない。ペラ調整をします。

＜2＞郷原章平 回転を上げている方が足はいい。後半は体感が良くて、レース足が良かった。ただ、回す調整は見えているけど、抑える調整は分かっていない。

＜3＞原田才一郎 中途半端に伸びて1マークはハマったけど、足はいいです。エンジンにも反応がある。ただ、展示から回っていない感じで、本番は重かった。ズレると平凡な足になる。

＜4＞三川昂暁 後半の1マークは外が見えたので、先に回りに行ってしまった。伸びは良くなったけど、ピット離れから怪しい。元のバランス型に戻す。

＜5＞上野俊樹 整備もペラもやっているけど、いいところがない。2連対率のいいエンジンなので余計に悔しい。いろんな人にアドバイスをもらって、底上げしていきたい。

＜6＞山ノ内雅人 回転調整が逆に行ってミスしていた。出足も伸びも普通ですね。ただ、回転が合えばターン回り寄りの足。