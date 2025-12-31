【なだれ注意報】山形県・村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町などに発表（雪崩注意報） 1日04:20時点
気象台は、午前4時20分に、なだれ注意報を村山市、長井市、東根市、尾花沢市、大石田町、小国町、白鷹町、飯豊町に発表しました。
最上では、1日夕方まで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■酒田市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■新庄市
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
2日にかけて注意
■村山市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■長井市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■東根市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■尾花沢市
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■大石田町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■金山町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■最上町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■舟形町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■真室川町
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■大蔵村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■鮭川村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■戸沢村
□大雪警報
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 55cm
・平地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■小国町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■白鷹町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■飯豊町
□なだれ注意報【発表】
2日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■遊佐町
□なだれ注意報
2日にかけて注意