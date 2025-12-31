2児の母・石川梨華、ズラリと並んだ“年越しそば用”海老の天ぷら公開「味見で3本減った」
【モデルプレス＝2026/01/01】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの海老の天ぷらを公開し、反響が寄せられている。
【写真】40歳元モー娘。「こんがりしてて食欲そそる」年越しそば用の天ぷら公開
石川は「年越しそば用に海老の天ぷら揚げたよ」とズラリと並んだ海老の天ぷらを公開。「味見で3本減った」とお茶目に明かし、「今年も1年ありがとう」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「天ぷらちゃんと揚げてるの尊敬」「こんがりしてて食欲そそる」「美味しそう」「たくさんあって豪華」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元モー娘。「こんがりしてて食欲そそる」年越しそば用の天ぷら公開
◆石川梨華、“年越しそば用”海老の天ぷら公開
石川は「年越しそば用に海老の天ぷら揚げたよ」とズラリと並んだ海老の天ぷらを公開。「味見で3本減った」とお茶目に明かし、「今年も1年ありがとう」とつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天ぷらちゃんと揚げてるの尊敬」「こんがりしてて食欲そそる」「美味しそう」「たくさんあって豪華」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】