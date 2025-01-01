STARTO¼Ò¥«¥¦¥³¥ó¡¢¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤éÇ¯ÃË¤¬¡È½ÐÁöÇÏ¡É¤Ë ÁýÅÄµ®µ×¤ÏÄÁ¥³¥¹¥×¥ì¡È¤¦¤Þ¤Ã¤¹¡¼¡É¤Ç½é¾Ð¤¤¡ÚCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/01¡Û³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¤ò³«ºÅ¡£¹ë²Ú73¿Í¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢¹±Îã¤ÎÇ¯ÃË´ë²è¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¼Ò¥«¥¦¥³¥ó¡¢73¿ÍÁí½Ð±é¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È
3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¹±Îã¤ÎÇ¯ÃË´ë²è¤â¼Â»Ü¡£1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHey! Say! JUMP¡¦郄ÌÚÍºÌé¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢È¬²µ½÷¸÷¡¢Ìù¹¨ÂÀ¡¢Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢timelesz¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¡¢¸áÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È½ÐÁöÇÏ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤¿»°ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¡£È¬²µ½÷¤¬¸«»ö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹±Îã¤Î´³»Ù¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëNEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤â¡¢ÇÏ¤Î»Ñ¤Ç¥·¥å¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö¤¦¤Þ¤Ã¤¹¡¼¤À¤è¡ª¡È¤¦¤Þ¡É¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö½é¥¹¥Ù¤ê¡©¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤Î¾Ð¤¤À¼¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë½é¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÌó5Ëü5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤¹¤ëÃæ¡¢NEWS¡¢Hey! Say! JUMP¡¢Kis-My-Ft2¡¢timelesz¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢A.B.C-Z¡¢King & Prince¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÃ±ÆÈ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿WEST.¤È¤âÃæ·Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¾¾²¬¾»¹¨¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢73¿Í¤¬¹ë²ÚÁí½Ð±é¡£¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥³¥é¥Ü¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢STARTO¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M0.Overture
M1.Can do! Can go!¡ÊV6¡Ë¡¿Kis-My-Ft2¡¦timelesz¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¦A.B.C-Z¡¦King ¡õ Prince¡¦Snow Man¡¦Travis Japan¡¦A¤§! group
M2.encore¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP
M3.¡ÔA¡ÕBEGINNING¡ÊA¤§! group¡Ë¡¿A¤§! group
M4.Welcome To Our Show Tonight¡ÊTravis Japan¡Ë¡¿Travis Japan
M5.I Wish¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
M6.
a.CANDY ¡ÁCan U be my BABY¡Á¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í
b.IDOLIC¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¡§Travis JapanÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë
M7.
a.Theater¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince
b.HEART¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince
M8.
a.Vanilla¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z
b.FORTUNE¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z
M9.
a.Rock this Party¡Êtimelesz¡Ë¡¿timelesz
b.Steal The Show¡Êtimelesz¡Ë¡¿timelesz
M10.&Joy¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¿Kis-My-Ft2
M11.¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS
M12.¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊSnow Man¡Ë¡¿Snow Man
MC¡ÊSnow Man¡¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÁ°¥È¡¼¥¯¡Ë
¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥³¥é¥Ü
M13.²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤¢¤ë¡ÊSMAP¡Ë¡¿Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¦µÈß·´×Ìé
M14.Wait for You¡ÊV6¡Ë¡¿Àé²ì·ò±Ê¡¦郄¶¶³¤¿Í¡¦´äËÜ¾È¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í
M15.NEVER AGAIN¡ÊKAT-TUN¡Ë¡¿Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¡¦¶¶ËÜ¾À¸
M16.Âçºå¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¿¸þ°æ¹¯Æó¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M17.ÏÑ´ß¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡Ê¾¯Ç¯Ââ¡Ë¡¿º´Æ£¾¡Íø¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±
M18.¤¦¤ï¤µ¤Î¥¥Ã¥¹¡ÊTOKIO¡Ë¡¿µÜÅÄ½ÓºÈ¡¦¾¾ÅçÁï¡¦ÄÍÅÄÎ½°ì¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
M19.ÃèÁ¥¡Ê¤½¤é¤Õ¤Í¡Ë¡ÊTOKIO¡Ë¡¿¾¾²¬¾»¹¨¡¦²£Èø¾Ä¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦Ëöß·À¿Ìé¡¦ÃöËó¼þÅÎ
M20.Still...¡ÊÍò¡Ë¡¿ÌÜ¹õÏ¡¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦¾®Åç·ò¡¦¸¶²Å¹§
M21.°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡ÊKink Kids¡Ë¡¿¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¦¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¦±ÊÀ¥Î÷
M22.¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë²û¤ì¤Æ¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¡¿Æ²ËÜ¸÷¡¼¡¦º´Æ£¾¡Íø¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§
MC¡ÊÆ²ËÜ¸÷¡¼¡¦º´Æ£¾¡Íø¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¡Ë
M23.À¤³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÊYa-Ya-yah¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP
M24.¡ÖÀ¸¤¤í¡×¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS
M25.
a.Golden¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
b.¤³¤Ã¤«¤é¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
c.ABARERO¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
M26.SHAKE¡ÊSMAP¡Ë¡¿ALL¡Ê¾¾²¬¾»¹¨¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì°Ê³°¡Ë
MC¡Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯ ¢¨WEST.µþ¥»¥éÃæ·Ñ¤¢¤ê¡Ë
¡ú A HAPPY NEW YEAR ¡ú
¥°¥ë¡¼¥×¥³¥é¥Ü
M27.DEAR MY LOVER¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP¡¦Travis Japan
M28.¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
M29.
a.Chameleon¡ÊA¤§! group¡Ë¡¿A¤§! group¡¦ÃæÅç·ò¿Í
b.JUST KENTY¡ù¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í¡¦A¤§! group
M30.¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥ë¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS¡¦timelesz
M31.
a.Thank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¿Kis-My-Ft2¡¦A.B.C-Z
b.´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z¡¦Kis-My-Ft2
M32.
a.¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡ÊSnow Man¡Ë¡¿Snow Man¡¦SixTONES
b.WHIP THAT¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES¡¦Snow Man
¥È¡¼¥¯¡¿Ç¯ÃË¸Æ¤Ó¹þ¤ß
Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì
1990Ç¯¡§郄ÌÚÍºÌé¡¦°ËÌîÈø·Å¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦Ìù¹¨ÂÀ¡¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì
2002Ç¯¡§Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M33.¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡ÊÍò¡Ë¡¿Æ£¸¶¾æ°ìÏº
郄ÌÚÍºÌé¡¦°ËÌîÈø·Å¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦Ìù¹¨ÂÀ¡¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì
Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M34.weeeek¡ÊNEWS¡Ë¡¿ALL¡Ê¾¾²¬¾»¹¨¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì°Ê³°¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
