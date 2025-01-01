ËÌ»³¹¨¸÷¡¢Travis Japan¤Ë¤ªÇ¯¶ÌÅÏ¤¹¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/01¡ÛTravis Japan¤¬2025Ç¯12·î31Æü¡¢Instagram¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£ËÌ»³¹¨¸÷¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¸«¤»¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
¶öÁ³ËÌ»³¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Travis Japan¤Ï¡¢ÃæÂ¼³¤¿Í¤«¤éËÌ»³¤Ë¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£ËÌ»³¤¬¡Ö¥Ý¥ÁÂÞ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºâÉÛ³ÎÇ§¤¹¤ë¤ï¡×¤ÈÁ´°÷¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤ªÇ¯¶Ì¤òÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤ÏËÌ»³¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇÈ¿±þ¡£¡Ö¶É¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ó¥¹¤«¤é¥«¥Ä¥¢¥²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ½¾ð¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¸«¤»¤¿¥³¥¹¥×¥ì»Ñ
¢¡¥È¥é¥¸¥ã¡¢ËÌ»³¹¨¸÷¤«¤é¤ªÇ¯¶Ì
¢¡ËÌ»³¹¨¸÷¡Ö¥«¥Ä¥¢¥²¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
