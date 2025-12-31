ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属のアーティストが一堂に会する「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２５−２０２６ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＭＯＶＥ」が１２月３１日深夜〜元日未明にかけ、東京ドームで開催。１２月２８日に結婚を発表したＤＯＭＯＴＯの堂本光一がサプライズ出演した。

グループの垣根を越えて歌唱するシャッフルコーナーに登場。光一主演のミュージカル「Ｅｎｄｌｅｓｓ ＳＨＯＣＫ」シリーズへの出演経験がある佐藤勝利、寺西拓人、原嘉孝（ともにｔｉｍｅｌｅｓｚ）、川島如恵留、松田元太、松倉海斗（ともにＴｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ）と７人で、近藤真彦の楽曲「アンダルシアに憧れて」を熱唱。曲の冒頭でハットにロングコート姿が光一が歌唱を始めると、東京ドームがどよめいた。

その後のＭＣコーナーでは光一は「ＳＴＡＲＴＯとして初めてのカウントダウンということで、若い人にバトンタッチしてやってもらおうと思っていたんですけど、（ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池）風磨が『光一くんいないと、アンダルシアができないっす』って言うから…。俺の曲じゃないんだけどね」と苦笑いで出演の経緯を説明。そして「こうしてＳＨＯＣＫのメンバーが集まれてうれしいよ」と笑顔を見せた。