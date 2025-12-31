STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサートが31日から1日にかけて東京ドームで行われた。Snow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福した。Hey！Say！JUMPの山田涼介は「2026年も精一杯頑張っていきたいと思いますので応援のほどよろしくお願いします」と呼びかけた。

カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。

Travis Japan、Aぇ！group、なにわ男子、中島健人、Snow Man、timelesz、King＆Prince、A.B.C−Z、Kis−My−Ft2が順番に登場し、会場のボルテージが最高潮になる中、Snow Man渡辺翔太が「東京ドーム、声を聞かせてください！盛り上がっていきましょう。3年ぶりのカウントダウン、最高の年越しを皆さんにお届けします」と宣言。「Can do！ Can go！」をパフォーマンスし、華やかにカウコンがスタートした。

グループごとに歌唱するパートの冒頭は、Hey！Say！JUMPが「encore」を歌唱。伊野尾慧は「どうもHey！Say！JUMPです。カウントダウンライブ一緒に楽しみましょう。そろそろ聞こえてくるんじゃない？（除夜の鐘）カンカン！」とあいさつし、会場は大盛り上がり。続けてデビュー後初のカウコンとなるAぇ！groupがデビュー曲「《A》BEGINNING」、Travis Japanが「Welcome To Our Show Tonight」、なにわ男子が「I Wish」を披露した。

中島健人は「2年以内に単独ドームやります！」と力を込めて話し、「CANDY 〜Can U be my BABY〜」を披露。東京ドームに5万5000人の「LOVE KENTY！」が響き渡った。

King＆PrinceとA.B.C−Zが歌唱した後、NEWSが登場。「チャンカパーナ」で会場を盛り上げると、Snow Manは大バズリ中の「カリスマックス」を披露。「信念を貫く」を「新年を迎える」とカウコンバージョンにアレンジ。目黒蓮は決めぜりふで「今年もありがとう」と微笑み、観客のハートを射貫いた。

カウコンおなじみのシャッフルコラボにも会場は大興奮。「宙船」に松岡昌宏、「アンダルシアに憧れて」にDOMOTOの堂本光一がサプライズで登場すると、会場からはどよめきが起こった。

ジュニア時代に「宇宙Six」でともに活動した親友のSnow Manの目黒蓮とtimeleszの原嘉孝は、なにわ男子長尾謙杜、Aぇ！group小島健、Travis Japan中村海人、松倉海斗とともに嵐の「Still...」を歌唱。目黒と原は曲途中で向かい合って歌うと涙。最後は目黒が原の涙を拭い、感動のひとときとなった。

その後、SixTONESが登場すると、「こっから」など3曲をパフォーマンス。年越し前最後はSMAPの「SHAKE」を歌唱した。

年越し直前には京セラドームでライブ中のWEST.と中継が繋がった。ただ映し出されたのはまさかの体操服姿で、顔は白い粉まみれ。31日が誕生日のtimelesz寺西拓人を「テラおめでとう」と祝福するも「（言葉が）入ってこない」とツッコまれた。

年越しの瞬間は全員でカウントダウンし、祝福。King＆Prince永瀬廉の「2026年もにぎやかに参りましょう」というかけ声とともにグループ2組がコラボするコーナーへ。Kis−My−Ft2とA.B.C−Z、SixTONESとSnow Manなど、ジュニア時代に切磋琢磨（せっさたくま）してきたグループ同士の共演もあり、ファンを沸かせた。

最後は“恒例”の年男コーナー。10人で三輪車レースを行い、ぶっちぎりの優勝はHey！Say！JUMPの八乙女光。最下位争いをした薮宏太は「光が優勝してくれたので満足です」と喜んだ。

2026年を無事迎え、Travis Japan宮近海斗は「こうやってカウコンまたできてうれしいです。1年後成長したと思ってもらえるように精進します」、なにわ男子の道枝駿佑は「僕たちは今年デビュー5周年イヤーで、東京ドーム公演から始まるので良いスタートを切れるように頑張ります」と抱負。Hey！Say！JUMP薮宏太は「27年は20周年イヤーに突入しますので、今年はさらに加速フルスロットルでできるように頑張りたい」と意気込んだ。ラストはNEWSの「weeeek」を皆で歌い、元気いっぱいに2026年のスタートダッシュを切った。