DOMOTOの堂本光一が31日から1日にかけて東京ドームで行われた「STARTO ENTERTAINMENT」のカウントダウンコンサートにサプライズで登場した。

年越し前に行われたシャッフルコラボのラストを飾った「アンダルシアに憧れて」の冒頭、光一の顔が巨大モニターに映し出されると5万5000人は大歓声。「Endless SHOCK」出演経験のあるtimelesz佐藤勝利、寺西拓人、原嘉孝、Travis Japanの川島如恵留、松田元太、松倉海斗とともにパフォーマンス。かぶっていた黒ハットを曲の最後に飛ばし、会場の空気を自分のものにした。

「STARTOとして初めてのカウントダウンということで、若い人たちにバトンタッチしてやってもらおうと思っていたんですけど、（timelesz菊池）風磨が光一くん出てくれないと『アンダルシア』できないですと（言ってきた）」と出演の経緯を明かした。

2025年は「SHOCKを25年ぶりくらいにやらない年だった」としつつ「いい225年だった」と振り返った。31日は寺西の誕生日で「テラ誕生日おめでとう」と祝福。松田は「光一くん、顔が格好良いですね！」と大好きな先輩に会って大興奮だった。1日は光一47歳の誕生日だったが、ステージにとどまらず「僕はここでおいとまします、皆で素晴らしい年を迎えてください」とメッセージを送った。

先月28日に一般女性との結婚を発表してから、初の公の場となった。

旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。