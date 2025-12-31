元TOKIOの松岡昌宏が31日から1日にかけて東京ドームで行われた「STARTO ENTERTAINMENT」のカウントダウンコンサートにサプライズで登場した。

株式会社TOKIOは31日をもってSTARTO社とのエージェント契約を終了。1日からは自身が立ち上げた「株式会社MMsun」で活動していくことなり、STARTO社所属タレントとしては最後の一日になっていた。

松岡はシャッフルコラボ中盤、Kis−My−Ft2の横尾渉、Snow Manの深澤辰哉、Aぇ！groupの末澤誠也、timelesz猪俣周杜が歌唱するTOKIOの「宙船」で登場。紫色のドラムを叩く姿が大型モニターに映し出されると、5万5000人の観客は大歓声を上げ、松岡は白い歯を見せた。

その後も歌詞を口ずさみながらドラムを叩く姿がモニターに映し出される度にどよめきや歓声が上がり、松岡は笑顔で応えた。演奏を終えると立ち上がり、左手でピースをつくり掲げた。

カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催となった。