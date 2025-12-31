ちゃんみな＆HANA、“8名そろい踏み”圧巻の新ビジュアル公開
歌手・ラッパーのちゃんみなが設立し、主催するレーベル・NO LABEL MUSICが1月1日、新ブランドビジュアルと映像を公開。所属アーティストでもあるちゃんみなとHANA、計8名がそろい踏みとなった圧巻のビジュアルを公開した。
NO LABEL MUSICは、2023年4月2日にちゃんみな自身が設立したレーベルで、同レーベルを引っ提げて、昨年ソニー・ミュージックレーベルズに移籍。さらに自身がプロデューサーを務めたガールズグループオーディション「No No Girls」より誕生した7人組ガールズグループ・HANAも同レーベルに所属し、活動の幅を広げている。
公開されたブランドビジュアルには、黒の衣装に身を包んだ8名の姿。潔く映し出され、凛とした佇まいに圧倒される。
破竹の勢いで快進撃をみせ、さまざまなプロジェクトやリリースを重ねた同レーベル。1月には、ちゃんみなはテレビアニメ「【推しの子】」第3期のOP主題歌を担当、HANAはテレビアニメ「メダリスト」第2期のOP主題歌を担当し、それぞれ2月＆3月にツアーをスタートさせるなど、2026年もその勢いは衰えそうにない。
