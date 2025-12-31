STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによる年またぎのライブイベント「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」が12月31日、東京ドームで開催された。3年ぶりの開催となる「カウコン」にタレント総勢73人が集結。堂本光一（47）や松岡昌宏（48）もサプライズ出演し、演出で華を添えた。【望月千草】

◇ ◇ ◇

元TOKIOの松岡が、8年ぶりに公の場でドラムを披露した。グループの垣根を越えたシャッフルメドレーコーナー。Snow Man深澤辰哉（33）Aぇ！group末澤誠也（31）らによるTOKIOの楽曲「宙船」の歌唱が始まると、会場のスクリーンにサングラスをかけてドラムをたたく松岡の姿が映し出された。特大サプライズに観客も「すご〜い」と感嘆。松岡がスクリーンに映る度に歓声が沸いた。

最後は深澤ら全員で“兄貴”を囲むように立ち、飛び跳ねながら歌唱した。松岡は12月31日をもってSTARTO社とのエージェント契約を終えることが決まっており、ステージに登場したのは日付が変わる約30分前。後輩のステージを支え終えると、深く一礼してさわやかにステージから去った。