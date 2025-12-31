STARTO ENTERTAINMENT所属タレントによる年またぎのライブイベント「COUNTDOWN CONCERT 2025−2026 STARTO to MOVE」が12月31日、東京ドームで開催された。3年ぶりの開催となる「カウコン」にタレント総勢73人が集結。堂本光一（47）や松岡昌宏（48）もサプライズ出演し、演出で華を添えた。【望月千草】

◇ ◇ ◇

シャッフルコーナーのラストを飾った「アンダルシアに憧れて」には堂本が出演した。曲の冒頭から堂本の歌声でスタート。歌唱とともにスクリーンに姿が映ると、3曲前の松岡の登場に続くサプライズに会場は割れんばかりの大歓声が響いた。

堂本は「みなさんこんばんは。お邪魔しちゃいました」と気恥ずかしそうにあいさつ。出演はtimelesz菊池風磨（30）の熱烈オファーで実現した。歌唱メンバーは、自身が主演を務めたミュージカル「SHOCK」で共演してきた後輩のtimelesz佐藤勝利（29）や原嘉孝（30）寺西拓人（31）、Travis Japan松田元太（26）川島如恵留（31）松倉海斗（28）。「SHOCK」メンバーとともに歌唱するエモーショナルな演出となった。

堂本は12月28日に結婚を発表後、初の公の場となったが、言及はしなかった。