£³Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¥«¥¦¥³¥ó¤ËSTARTOà¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼á73¿Í½¸·ë¡Ö°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×
STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÇ¯¤Þ¤¿¤®¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025¡Ý2026 STARTO to MOVE¡×¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥«¥¦¥³¥ó¡×¤Ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÁíÀª73¿Í¤¬½¸·ë¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤ä¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢±é½Ð¤Ç²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£¡ÚË¾·îÀéÁð¡Û
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¹±Îã¹Ô»ö¡£Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê33¡Ë¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡ºÇ¹â¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ï½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¼Ò²Î¡×¤È¿Æ¤·¤àV6¤Î¡ÖCan do¡ªCan go¡ª¡×¤ÇËë³«¤±¡£¥°¥ë¡¼¥×9ÁÈ¤¬³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç»öÌ³½ê¤ÎDNA¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤È¡¢5Ëü5000¿Í¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊÀä¶«¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¡È¿ä¤·¡É¤¬°ì½ï¤ËÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯1²ó¤ÎÌ´¤Î»þ´Ö¡£¸á¸å22»þ²á¤®¤Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ø¤ÎÃæ·Ñ½Ð¾ì¤ò½ª¤¨¤¿SixTONES¤â¹çÎ®¤·¡¢SMAP¤Î¡ÖSHAKE¡×¤Ç¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È71¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2025Ç¯¤¬»Ä¤ê2Ê¬¤òÀÚ¤ë¤È¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±éÃæ¤ÎWEST¡¥¤È¤âÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡È¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤Ç½¸·ë¡£»Ä¤ê10ÉÃ¤«¤é²ñ¾ìÁ´°÷¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¾§¤¨¤¿¡£WEST¡¥½Å²¬Âçµ£¡Ê33¡Ë¤ÏÃæ·ÑÀè¤ÎÂçºå¤«¤é¡ÖWEST¡¥¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¡¢King¡õPrince±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¤â¤Ë¤®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÂç¹æÎá¡£Ç¯ÃË¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÉü³è¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê23¡Ë¤é¤¬¶¥ÁöÇÏ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿3ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤âÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤¿¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£Travis JapanµÜ¶á³¤ÅÍ¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¥«¥¦¥³¥ó¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢A¡¥B¡¥C¡ÝZÄÍÅÄÎ½°ì¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¤â¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥«¥¦¥³¥ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£NEWS¾®»³·Ä°ìÏº¡Ê41¡Ë¤Ï¡Ö2026Ç¯¡¢STARTO ENTERTAINMENT¥á¥ó¥Ð¡¼°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡£¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤¬·Êµ¤¤è¤¯Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡û¡Ä4¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿A¤§¡ªgroup¤Ï¡¢¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö¡ÔABEGINNING¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢º´Ìî¾½ºÈ¡Ê23¡Ë¤Ï¡Ö4¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê°ìÀ¸¥¢¥¤¥É¥ëÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤è¤í¤·¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢Ëöß·À¿Ìé¡Ê31¡Ë¤â¡Ö¤³¤³¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¡ª¡×¤È²Î»ì¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤ò¾è¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£