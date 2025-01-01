STARTO¼Ò¥«¥¦¥³¥ó¡¢73¿Í¹ë²ÚÁí½Ð±é 3Ç¯¤Ö¤ê³«ºÅ¤Ç¾¾²¬¾»¹¨¡õÆ²ËÜ¸÷°ì¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡ÚCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/01¡Û³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT¤¬2025Ç¯12·î31Æü¤«¤é2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡×¤ò³«ºÅ¡£¹ë²Ú73¿Í¤Î½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Áí½Ð±é¤·¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ¯ÃË¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç»°ÎØ¼Ö¤Ë¾è¤ë¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¤é
Ìó5Ëü5000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÃæ¡¢Travis Japan¡¢A¤§! group¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡¢Snow Man¡¢timelesz¡¢King ¡õ Prince¡¢A.B.C-Z¡¢Kis-My-Ft2¤Î½ç¤Ç³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÅÐ¾ì¡£Snow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¡ª3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯±Û¤·¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¡È¼Ò²Î¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëV6¤Î¡ÖCan do! Can go!¡×¤òÁ´°÷¤Ç²Î¾§¤·¤ÆËë¤ò³«¤±¤¿¡£
²Î¤¤½ª¤¨¤ë¤È¡¢timelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬¡ÖÁû¤²¤Þ¤¹¤«¡Á¡ª¡©3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¢ºÇ¹â¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÂ³¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Hey! Say! JUMP¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£A¤§! group¤Ï4¿ÍÂÎÀ©¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢º´Ìî¾½ºÈ¤Ï¶ÊÃæ¤Ë¡Ö4¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê°ìÀ¸¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤Ç¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤«¤é²¹¤«¤¤¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡ª¡×¤Î¾Ò²ð¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÃæÅç·ò¿Í¤Ï¡¢¡ÖÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡ª2Ç¯°ÊÆâ¤ËÃ±ÆÈ¥É¡¼¥à¡¢ÀäÂÐ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥½¥í¤Ç¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÆ²¡¹Àë¸À¡£¡Ö¤½¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¤Þ¤¿·¯¤ò¸«¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤è¡×¤È¡È¥±¥ó¥Æ¥£¡¼Àá¡É¤ÇÊ¨¤«¤»¡¢¡ÖCANDY ¡ÁCan U be my BABY¡Á¡×¤Ç²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖIDOLIC¡×¤Ç¤Ï¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
NEWS¤¬ÂåÉ½¶Ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡£ÌóÂ«¤¹¤ë¤è¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¸å¤Ï¡¢Snow Man¤¬º£Ç¯ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈäÏª¡£ÌÜ¹õÏ¡¤¬¡Öº£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾®¼ó¤ò·¹¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿¡£
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£SUPER EIGHT¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÂçºå¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢timelesz¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤È¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£¸þ°æ¤¬¡ÖÂçºå¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤À¤è¡×¤ÈÄù¤á¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉ¸½à¸ì¡Á¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£TOKIO¤Î¡ÖÃèÁ¥¡Ê¤½¤é¤Õ¤Í¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤¬¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢²ñ¾ì¤«¤éÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Íò¤Î¡ÖStill...¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÆÍ§¥³¥ó¥Ó¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¸¶²Å¹§¤Î¡È¤Ï¤é¤á¤°¡É¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤Ã¤Æ²Î¾§¤·¡¢ÎÞ¤°¤à¾ìÌÌ¤â¡£¶áÆ£¿¿É§¤Î¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¢¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤é¡¢¡ÖEndless SHOCK¡×½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
Æ²ËÜ¤Ï¡ÖSTARTO¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÂð¤ÎÉ÷Ëá¤¬¡Ø¸÷°ì¤¯¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¡¢²¶¤Î¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©SHOCK¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Ï25Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤ËSHOCK¤ò¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤ÇÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿WEST.¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Ç2026Ç¯¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥³¥é¥Ü¤Ø¡£Hey! Say! JUMP¡ßTravis Japan¡ÖDEAR MY LOVER¡×¡¢King ¡õ Prince¡ß¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ö¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡×¡¢ÃæÅç·ò¿Í¡ßA¤§! group¡ÖChameleon¡×¡ÖJUST KENTY¡ù¡×¡¢NEWS¡ßtimelesz¡Ö¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥ë¡×¡¢Kis-My-Ft2¡ßA.B.C-Z¡ÖThank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª¡×¡¢Snow Man¡ßSixTONES¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡×¡ÖWHIP THAT¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ë²Ú¶¦±é¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¹±Îã¤ÎÇ¯ÃË´ë²è¤â¼Â»Ü¡£1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎHey! Say! JUMP¡¦郄ÌÚÍºÌé¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢È¬²µ½÷¸÷¡¢Ìù¹¨ÂÀ¡¢Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¢2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢A¤§! group¤Îº´Ìî¾½ºÈ¡¢timelesz¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤¬¡¢¸áÇ¯¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡È½ÐÁöÇÏ¡É¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò»È¤Ã¤¿»°ÎØ¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ËÄ©Àï¡£È¬²µ½÷¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤¬°§»¢¡£ÃæÅç·ò¿Í¤Ï¡ÖWE ARE¤Ë½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢STARTO¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£2026Ç¯¤Ï¥é¥Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¯¥·¡¼¥µ¥ó¥¥å¡¼¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£º´Æ£¾¡Íø¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÁÅý¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¡¢¿·ÂÎÀ©¤Îtimelesz¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚÊý¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤â²¿¤è¤ê¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢¾¾²¬¤ÈÆ²ËÜ¤ò½ü¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ëNEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°§»¢¡£Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤â¡Ö2026Ç¯¤âÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢STARTO¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ë2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M0.Overture
M1.Can do! Can go!¡ÊV6¡Ë¡¿Kis-My-Ft2¡¦timelesz¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¦A.B.C-Z¡¦King ¡õ Prince¡¦Snow Man¡¦Travis Japan¡¦A¤§! group
M2.encore¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP
M3.¡ÔA¡ÕBEGINNING¡ÊA¤§! group¡Ë¡¿A¤§! group
M4.Welcome To Our Show Tonight¡ÊTravis Japan¡Ë¡¿Travis Japan
M5.I Wish¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
M6.
a.CANDY ¡ÁCan U be my BABY¡Á¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í
b.IDOLIC¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¡§Travis JapanÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë
M7.
a.Theater¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince
b.HEART¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince
M8.
a.Vanilla¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z
b.FORTUNE¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z
M9.
a.Rock this Party¡Êtimelesz¡Ë¡¿timelesz
b.Steal The Show¡Êtimelesz¡Ë¡¿timelesz
M10.&Joy¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¿Kis-My-Ft2
M11.¥Á¥ã¥ó¥«¥Ñ¡¼¥Ê¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS
M12.¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊSnow Man¡Ë¡¿Snow Man
MC¡ÊSnow Man¡¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÁ°¥È¡¼¥¯¡Ë
¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥³¥é¥Ü
M13.²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤¢¤ë¡ÊSMAP¡Ë¡¿Æó³¬Æ²¹â»Ì¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡¦¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¦ÂçÀ¾Î®À±¡¦µÈß·´×Ìé
M14.Wait for You¡ÊV6¡Ë¡¿Àé²ì·ò±Ê¡¦郄¶¶³¤¿Í¡¦´äËÜ¾È¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¦µÜ¶á³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í
M15.NEVER AGAIN¡ÊKAT-TUN¡Ë¡¿Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦ÀµÌçÎÉµ¬¡¦¶¶ËÜ¾À¸
M16.Âçºå¥í¥Þ¥Í¥¹¥¯¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¡¿¸þ°æ¹¯Æó¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M17.ÏÑ´ß¥¹¥¡¼¥ä¡¼¡Ê¾¯Ç¯Ââ¡Ë¡¿º´Æ£¾¡Íø¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì¡¦°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¦µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¦À¾ÈªÂç¸ã¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±
M18.¤¦¤ï¤µ¤Î¥¥Ã¥¹¡ÊTOKIO¡Ë¡¿µÜÅÄ½ÓºÈ¡¦¾¾ÅçÁï¡¦ÄÍÅÄÎ½°ì¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¡¦¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé
M19.ÃèÁ¥¡Ê¤½¤é¤Õ¤Í¡Ë¡ÊTOKIO¡Ë¡¿¾¾²¬¾»¹¨¡¦²£Èø¾Ä¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦Ëöß·À¿Ìé¡¦ÃöËó¼þÅÎ
M20.Still...¡ÊÍò¡Ë¡¿ÌÜ¹õÏ¡¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦ÃæÂ¼³¤¿Í¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦¾®Åç·ò¡¦¸¶²Å¹§
M21.°¦¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡ÊKink Kids¡Ë¡¿¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦ÃæÅç·ò¿Í¡¦¶¶ËÜÎÉÎ¼¡¦±ÊÀ¥Î÷
M22.¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë²û¤ì¤Æ¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¡¿Æ²ËÜ¸÷¡¼¡¦º´Æ£¾¡Íø¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§
MC¡ÊÆ²ËÜ¸÷¡¼¡¦º´Æ£¾¡Íø¡¦ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¡¦¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¦¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡¦»ûÀ¾Âó¿Í¡¦¸¶²Å¹§¡Ë
M23.À¤³¦¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡ÊYa-Ya-yah¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP
M24.¡ÖÀ¸¤¤í¡×¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS
M25.
a.Golden¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
b.¤³¤Ã¤«¤é¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
c.ABARERO¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES
M26.SHAKE¡ÊSMAP¡Ë¡¿ALL¡Ê¾¾²¬¾»¹¨¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì°Ê³°¡Ë
MC¡Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¥È¡¼¥¯ ¢¨WEST.µþ¥»¥éÃæ·Ñ¤¢¤ê¡Ë
¡ú A HAPPY NEW YEAR ¡ú
¥°¥ë¡¼¥×¥³¥é¥Ü
M27.DEAR MY LOVER¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¿Hey! Say! JUMP¡¦Travis Japan
M28.¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬¡¼¥ë¡ÊKing ¡õ Prince¡Ë¡¿King ¡õ Prince¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
M29.
a.Chameleon¡ÊA¤§! group¡Ë¡¿A¤§! group¡¦ÃæÅç·ò¿Í
b.JUST KENTY¡ù¡ÊÃæÅç·ò¿Í¡Ë¡¿ÃæÅç·ò¿Í¡¦A¤§! group
M30.¤µ¤¯¤é¥¬¡¼¥ë¡ÊNEWS¡Ë¡¿NEWS¡¦timelesz
M31.
a.Thank you¤¸¤ã¤ó¡ª¡ÊKis-My-Ft2¡Ë¡¿Kis-My-Ft2¡¦A.B.C-Z
b.´èÄ¥¤ì¡¢Í§¤è¡ª¡ÊA.B.C-Z¡Ë¡¿A.B.C-Z¡¦Kis-My-Ft2
M32.
a.¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ó¡¼¥È¡ÊSnow Man¡Ë¡¿Snow Man¡¦SixTONES
b.WHIP THAT¡ÊSixTONES¡Ë¡¿SixTONES¡¦Snow Man
¥È¡¼¥¯¡¿Ç¯ÃË¸Æ¤Ó¹þ¤ß
Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¦¸Þ´Ø¹¸°ì
1990Ç¯¡§郄ÌÚÍºÌé¡¦°ËÌîÈø·Å¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦Ìù¹¨ÂÀ¡¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì
2002Ç¯¡§Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M33.¥Ê¥¤¥¹¤Ê¿´°Õµ¤¡ÊÍò¡Ë¡¿Æ£¸¶¾æ°ìÏº
郄ÌÚÍºÌé¡¦°ËÌîÈø·Å¡¦È¬²µ½÷¸÷¡¦Ìù¹¨ÂÀ¡¦¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¦Æó³¬Æ²¹â»Ì
Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¦Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¦º´Ìî¾½ºÈ¡¦¼ÄÄÍÂçµ±
M44.weeeek¡ÊNEWS¡Ë¡¿ALL¡Ê¾¾²¬¾»¹¨¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì°Ê³°¡Ë
