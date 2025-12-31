辻希美「紅白を見ながら年越し蕎麦食べました」大晦日の食卓公開「天ぷらの種類豊富ですごい」「幸せな食卓」の声
【モデルプレス＝2026/01/01】タレントの辻希美が1月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。大晦日の食卓を公開し、反響が寄せられている。
【写真】5児のママタレ「一家団欒で素敵」天ぷら＆年越しそば並んだ食卓
辻は「紅白を見ながら年越し蕎麦食べました」とつづり、食卓を公開。ざるに盛られたそばと、大葉や野菜、肉の天ぷら、ごぼうサラダなど、バラエティー豊かなメニューとなっている。
この投稿にファンからは「天ぷらの種類豊富ですごい」「美味しそう」「愛情たっぷり」「一家団欒で素敵」「幸せな食卓」と反響が寄せられている。
辻は俳優の杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆辻希美、大晦日の食卓公開
◆辻希美の投稿に反響
