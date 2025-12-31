「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。Ａぇ！ｇｒｏｕｐは、２５年１１月２０日に草間リチャード敬太が脱退し、現４人体制となって以降、初めてのライブ出演となった。末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健の４人体制となり音楽番組への出演はあったものの、ライブのステージは初めて。デビュー曲「《Ａ》ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を力強くパフォーマンスし、会場から声援が送られた。

佐野は、「俺たちＡぇ！ｇｒｏｕｐは４人になりました！」と明るく報告。声を張り上げ、「でも、みんながいる限り一生アイドル続けるんで、来年も応援よろしくお願いいたします！」と決意表明した。

ライブは特大サプライズに東京ドームを連発。事前に告知されていた１２組のみの出演だけでなく、堂本光一や、この日をもって事務所を退所する元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏が出演し、会場を大いに沸かせた。

最後は、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰの山田涼介が代表して「２０２６年も精いっぱい頑張って参りますので、応援のほどよろしくお願いいたします」と笑顔で呼びかけ、約２時間の公演の幕を下ろした。