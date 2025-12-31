３年ぶりに開催されたカウントダウンコンサート（カメラ・小林　泰斗）

　「ＳＴＡＲＴＯ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。松岡昌宏、堂本光一がサプライズ出演するなど、世代を超えた７３人のアーティストたちが全３４曲を披露し、年越しのステージを彩った。

　２０２２年以来の開催となるカウコンは、事務所を象徴する楽曲「Ｃａｎ　ｄｏ！　Ｃａｎ　ｇｏ！」（Ｖ６）で幕開け。Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、なにわ男子ら９組がステージ上に集結し、往年の名曲を踊り歌う姿に大歓声が上がった。

【セットリスト】

０　Ｏｖｅｒｔｕｒｅ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ、Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ、Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

１　Ｃａｎ　ｄｏ！　Ｃａｎ　ｇｏ！（Ｖ６）＝同上

２　ｅｎｃｏｒｅ＝Ｈｅｙ！　Ｓａｙ！　ＪＵＭＰ

３　《Ａ》ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ＝Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

４　Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｔｏ　Ｏｕｒ　Ｓｈｏｗ　Ｔｏｎｉｇｈｔ＝Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ

５　Ｉ　Ｗｉｓｈ＝なにわ男子

６ａ　ＣＡＮＤＹ〜Ｃａｎ　Ｕ　ｂｅ　ｍｙ　ＢＡＢＹ〜＝中島健人

６ｂ　ＩＤＯＬＩＣ＝中島健人（バック：Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ川島如恵留、七五三掛龍也）

７　Ｔｈｅａｔｅｒ、ＨＥＡＲＴ＝Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ

８　Ｖａｎｉｌｌａ、ＦＯＲＴＵＮＥ＝Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ

９　Ｒｏｃｋ　ｔｈｉｓ　Ｐａｒｔｙ、Ｓｔｅａｌ　Ｔｈｅ　Ｓｈｏｗ＝ｔｉｍｅｌｅｓｚ

１０　＆Ｊｏｙ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２

１１　チャンカパーナ＝ＮＥＷＳ

１２　カリスマックス＝Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ

▼シャッフルコラボ

１３　俺たちに明日はある（ＳＭＡＰ）＝二階堂高嗣、菊池風磨、戸塚祥太、渡辺翔太、大西流星、吉澤閑也

１４　Ｗａｉｔ　ｆｏｒ　Ｙｏｕ(Ｖ６）＝千賀健人、郄橋海人、岩本照、大橋和也、宮近海斗、寺西拓人

１５　ＮＥＶＥＲ　ＡＧＡＩＮ（ＫＡＴ−ＴＵＮ）＝藤ヶ谷太輔、ラウール、高橋恭平、松田元太、正門良規、橋本将生

１６　大阪ロマネスク（ＳＵＰＥＲ　ＥＩＧＨＴ）＝向井康二、道枝駿佑、藤原丈一郎、佐野晶哉、篠塚大輝

１７　湾岸スキーヤー（少年隊）＝佐藤勝利、五関晃一、阿部亮平、宮舘涼太、西畑大吾、川島如恵留

１８　うわさのキッス（ＴＯＫＩＯ）＝宮田俊哉、松島聡、塚田僚一、佐久間大介、七五三掛龍也

１９　宙船（ＴＯＫＩＯ）＝松岡昌宏、横尾渉、深澤辰哉、末澤誠也、豬俣周社

２０　Ｓｔｉｌｌ...（嵐）＝目黒蓮、長尾謙杜、中村海人、松倉海斗、小島健、原嘉孝

２１　愛のかたまり（ＫｉｎＫｉ　Ｋｉｄｓ）＝玉森裕太、中島健人、橋本良亮、永瀬廉

２２　アンダルシアに憧れて（近藤真彦）＝堂本光一、佐藤勝利、川島如恵留、松田元太、松倉海人、寺西拓人、原嘉孝

２３　世界がひとつになるまで（Ｙａ−Ｙａ−ｙａｈ）＝Ｈｅｙ！　Ｓａｙ！　ＪＵＭＰ

２４　「生きろ」＝ＮＥＷＳ

２５　Ｇｏｌｄｅｎ、こっから、ＡＢＡＲＥＲＯ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ

２６　ＳＨＡＫＥ（ＳＭＡＰ）＝全員（松岡昌宏、堂本光一以外）

▼グループコラボ

２７　ＤＥＡＲ　ＭＹ　ＬＯＶＥＲ＝Ｈｅｙ！　Ｓａｙ！　ＪＵＭＰ／Ｔｒａｖｉｓ　Ｊａｐａｎ

２８　シンデレラガール＝Ｋｉｎｇ　＆　Ｐｒｉｎｃｅ／なにわ男子

２９　Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ、JＵＳＴ　ＫＥＮＴＹ☆＝中島健人／Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

３０　さくらガール＝ＮＥＷＳ／ｔｉｍｅｌｅｓｚ

３１　Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕじゃん！、頑張れ、友よ！＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ

３２　ブラザービート、ＷＨＩＰ　ＴＨＡＴ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ／Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ

３３　ナイスな心意気（嵐）＝藤原丈一郎、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉、篠塚大輝

３４　ｗｅｅｅｅｋ（ＮＥＷＳ）＝全員（松岡、堂本以外）