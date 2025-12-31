【セットリスト】３年ぶり開催カウコン オープニングは「Ｃａｎ ｄｏ！ Ｃａｎ ｇｏ！」松岡昌宏登場で「宙船」
「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。松岡昌宏、堂本光一がサプライズ出演するなど、世代を超えた７３人のアーティストたちが全３４曲を披露し、年越しのステージを彩った。
２０２２年以来の開催となるカウコンは、事務所を象徴する楽曲「Ｃａｎ ｄｏ！ Ｃａｎ ｇｏ！」（Ｖ６）で幕開け。Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、なにわ男子ら９組がステージ上に集結し、往年の名曲を踊り歌う姿に大歓声が上がった。
【セットリスト】
０ Ｏｖｅｒｔｕｒｅ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ、Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ
１ Ｃａｎ ｄｏ！ Ｃａｎ ｇｏ！（Ｖ６）＝同上
２ ｅｎｃｏｒｅ＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ
３ 《Ａ》ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ＝Ａぇ！ｇｒｏｕｐ
４ Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｔｏ Ｏｕｒ Ｓｈｏｗ Ｔｏｎｉｇｈｔ＝Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ
５ Ｉ Ｗｉｓｈ＝なにわ男子
６ａ ＣＡＮＤＹ〜Ｃａｎ Ｕ ｂｅ ｍｙ ＢＡＢＹ〜＝中島健人
６ｂ ＩＤＯＬＩＣ＝中島健人（バック：Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ川島如恵留、七五三掛龍也）
７ Ｔｈｅａｔｅｒ、ＨＥＡＲＴ＝Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ
８ Ｖａｎｉｌｌａ、ＦＯＲＴＵＮＥ＝Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ
９ Ｒｏｃｋ ｔｈｉｓ Ｐａｒｔｙ、Ｓｔｅａｌ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ＝ｔｉｍｅｌｅｓｚ
１０ ＆Ｊｏｙ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２
１１ チャンカパーナ＝ＮＥＷＳ
１２ カリスマックス＝Ｓｎｏｗ Ｍａｎ
▼シャッフルコラボ
１３ 俺たちに明日はある（ＳＭＡＰ）＝二階堂高嗣、菊池風磨、戸塚祥太、渡辺翔太、大西流星、吉澤閑也
１４ Ｗａｉｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ(Ｖ６）＝千賀健人、郄橋海人、岩本照、大橋和也、宮近海斗、寺西拓人
１５ ＮＥＶＥＲ ＡＧＡＩＮ（ＫＡＴ−ＴＵＮ）＝藤ヶ谷太輔、ラウール、高橋恭平、松田元太、正門良規、橋本将生
１６ 大阪ロマネスク（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）＝向井康二、道枝駿佑、藤原丈一郎、佐野晶哉、篠塚大輝
１７ 湾岸スキーヤー（少年隊）＝佐藤勝利、五関晃一、阿部亮平、宮舘涼太、西畑大吾、川島如恵留
１８ うわさのキッス（ＴＯＫＩＯ）＝宮田俊哉、松島聡、塚田僚一、佐久間大介、七五三掛龍也
１９ 宙船（ＴＯＫＩＯ）＝松岡昌宏、横尾渉、深澤辰哉、末澤誠也、豬俣周社
２０ Ｓｔｉｌｌ...（嵐）＝目黒蓮、長尾謙杜、中村海人、松倉海斗、小島健、原嘉孝
２１ 愛のかたまり（ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ）＝玉森裕太、中島健人、橋本良亮、永瀬廉
２２ アンダルシアに憧れて（近藤真彦）＝堂本光一、佐藤勝利、川島如恵留、松田元太、松倉海人、寺西拓人、原嘉孝
２３ 世界がひとつになるまで（Ｙａ−Ｙａ−ｙａｈ）＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ
２４ 「生きろ」＝ＮＥＷＳ
２５ Ｇｏｌｄｅｎ、こっから、ＡＢＡＲＥＲＯ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ
２６ ＳＨＡＫＥ（ＳＭＡＰ）＝全員（松岡昌宏、堂本光一以外）
▼グループコラボ
２７ ＤＥＡＲ ＭＹ ＬＯＶＥＲ＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ／Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ
２８ シンデレラガール＝Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ／なにわ男子
２９ Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ、JＵＳＴ ＫＥＮＴＹ☆＝中島健人／Ａぇ！ｇｒｏｕｐ
３０ さくらガール＝ＮＥＷＳ／ｔｉｍｅｌｅｓｚ
３１ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕじゃん！、頑張れ、友よ！＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ
３２ ブラザービート、ＷＨＩＰ ＴＨＡＴ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ／Ｓｎｏｗ Ｍａｎ
３３ ナイスな心意気（嵐）＝藤原丈一郎、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉、篠塚大輝
３４ ｗｅｅｅｅｋ（ＮＥＷＳ）＝全員（松岡、堂本以外）