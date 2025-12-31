「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は３１日、東京ドームで大みそか恒例の年またぎのカウントダウンコンサートを３年ぶりに開催した。松岡昌宏、堂本光一がサプライズ出演するなど、世代を超えた７３人のアーティストたちが全３４曲を披露し、年越しのステージを彩った。

２０２２年以来の開催となるカウコンは、事務所を象徴する楽曲「Ｃａｎ ｄｏ！ Ｃａｎ ｇｏ！」（Ｖ６）で幕開け。Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、なにわ男子ら９組がステージ上に集結し、往年の名曲を踊り歌う姿に大歓声が上がった。

【セットリスト】

０ Ｏｖｅｒｔｕｒｅ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、ｔｉｍｅｌｅｓｚ、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ、Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

１ Ｃａｎ ｄｏ！ Ｃａｎ ｇｏ！（Ｖ６）＝同上

２ ｅｎｃｏｒｅ＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ

３ 《Ａ》ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ＝Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

４ Ｗｅｌｃｏｍｅ Ｔｏ Ｏｕｒ Ｓｈｏｗ Ｔｏｎｉｇｈｔ＝Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ

５ Ｉ Ｗｉｓｈ＝なにわ男子

６ａ ＣＡＮＤＹ〜Ｃａｎ Ｕ ｂｅ ｍｙ ＢＡＢＹ〜＝中島健人

６ｂ ＩＤＯＬＩＣ＝中島健人（バック：Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ川島如恵留、七五三掛龍也）

７ Ｔｈｅａｔｅｒ、ＨＥＡＲＴ＝Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ

８ Ｖａｎｉｌｌａ、ＦＯＲＴＵＮＥ＝Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ

９ Ｒｏｃｋ ｔｈｉｓ Ｐａｒｔｙ、Ｓｔｅａｌ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ＝ｔｉｍｅｌｅｓｚ

１０ ＆Ｊｏｙ＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２

１１ チャンカパーナ＝ＮＥＷＳ

１２ カリスマックス＝Ｓｎｏｗ Ｍａｎ

▼シャッフルコラボ

１３ 俺たちに明日はある（ＳＭＡＰ）＝二階堂高嗣、菊池風磨、戸塚祥太、渡辺翔太、大西流星、吉澤閑也

１４ Ｗａｉｔ ｆｏｒ Ｙｏｕ(Ｖ６）＝千賀健人、郄橋海人、岩本照、大橋和也、宮近海斗、寺西拓人

１５ ＮＥＶＥＲ ＡＧＡＩＮ（ＫＡＴ−ＴＵＮ）＝藤ヶ谷太輔、ラウール、高橋恭平、松田元太、正門良規、橋本将生

１６ 大阪ロマネスク（ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ）＝向井康二、道枝駿佑、藤原丈一郎、佐野晶哉、篠塚大輝

１７ 湾岸スキーヤー（少年隊）＝佐藤勝利、五関晃一、阿部亮平、宮舘涼太、西畑大吾、川島如恵留

１８ うわさのキッス（ＴＯＫＩＯ）＝宮田俊哉、松島聡、塚田僚一、佐久間大介、七五三掛龍也

１９ 宙船（ＴＯＫＩＯ）＝松岡昌宏、横尾渉、深澤辰哉、末澤誠也、豬俣周社

２０ Ｓｔｉｌｌ...（嵐）＝目黒蓮、長尾謙杜、中村海人、松倉海斗、小島健、原嘉孝

２１ 愛のかたまり（ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓ）＝玉森裕太、中島健人、橋本良亮、永瀬廉

２２ アンダルシアに憧れて（近藤真彦）＝堂本光一、佐藤勝利、川島如恵留、松田元太、松倉海人、寺西拓人、原嘉孝

２３ 世界がひとつになるまで（Ｙａ−Ｙａ−ｙａｈ）＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ

２４ 「生きろ」＝ＮＥＷＳ

２５ Ｇｏｌｄｅｎ、こっから、ＡＢＡＲＥＲＯ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ

２６ ＳＨＡＫＥ（ＳＭＡＰ）＝全員（松岡昌宏、堂本光一以外）

▼グループコラボ

２７ ＤＥＡＲ ＭＹ ＬＯＶＥＲ＝Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ／Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ

２８ シンデレラガール＝Ｋｉｎｇ ＆ Ｐｒｉｎｃｅ／なにわ男子

２９ Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ、JＵＳＴ ＫＥＮＴＹ☆＝中島健人／Ａぇ！ｇｒｏｕｐ

３０ さくらガール＝ＮＥＷＳ／ｔｉｍｅｌｅｓｚ

３１ Ｔｈａｎｋ ｙｏｕじゃん！、頑張れ、友よ！＝Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２、Ａ．Ｂ．Ｃ−Ｚ

３２ ブラザービート、ＷＨＩＰ ＴＨＡＴ＝ＳｉｘＴＯＮＥＳ／Ｓｎｏｗ Ｍａｎ

３３ ナイスな心意気（嵐）＝藤原丈一郎、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太、玉森裕太、二階堂高嗣、道枝駿佑、長尾謙杜、佐野晶哉、篠塚大輝

３４ ｗｅｅｅｅｋ（ＮＥＷＳ）＝全員（松岡、堂本以外）